Pressemitteilung von LUX* Resorts & Hotels

The Aubergine Farm im LUX* Belle Mare (Bildquelle: @LUX Resorts and Hotels)

Authentisches Mauritius im LUX* Belle Mare

Mauritius/München, 22. August 2017. In die Vergangenheit reisen und Mauritius, wie es vor 200 Jahren einmal war, erleben - das Fünf-Sterne-Resort LUX* Belle Mare im Osten der Insel macht es möglich. Nur einen kurzen Spaziergang vom Resort entfernt wartet ein Farmhaus im Kolonialstil mit eigenem Butler und Koch. Wer sich nach absoluter Privatsphäre und authentischem Inselleben sehnt, ist hier richtig. Das Abendessen wird ganz romantisch bei Kerzenlicht auf der Veranda inmitten von Auberginenplantagen serviert. Wem das nicht genügt, genießt eine Massage im luftigen Inneren oder auf der schattigen Terrasse und kann sogar die Nacht unter dem Sternenhimmel verbringen. "The Aubergine Farm" ist auf ganz Mauritius einzigartig und bietet ein magisches Erlebnis - ideal für Honeymooner, den Heiratsantrag oder alle anderen ganz privaten Momente.

«Eine Nacht auf der Auberginen Farm»

