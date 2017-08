HANS-JÖRG HARTMANN - Netzwerkmarketing

(fair-NEWS)

Hans-Jörg Hartmann ist ein leidenschaftlicher und erfolgreicher Verkäufer. Seit 1993 ist er vom Konzept des Multi-Level- oder auch Netzwerkmarketing überzeugt. Mit einer positiven Lebenseinstellung und hohem Motivationspotential schaffte es der gekonnte Redner, Umsätze in Millionenhöhe für die durch ihn und seine Partner vertretenen Unternehmen zu generieren.<a href="www.hans-jörg-hartmann.de">www.hans-jörg-hartmann.de</a>Die Erfahrung mit Verkäufer Hans-Jörg Hartmann zeigt, dass jeder es zu etwas bringen kann. Man muss nur an sich und seine Ziele glauben und daran festhalten. Hans-Jörg Hartmann ist deshalb nicht nur einfach ein Verkäufer, sondern auch Motivator und Mentalcoach. Seine Vorträge und Lehrgänge haben schon so manchem zu einem erfüllteren und glücklicherem Leben verholfen.Seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich im Direktvertrieb in Amerika und EuropaWer selbst darüber nachdenkt, sich ein Standbein als Vertriebs- oder Markenpartner eines exklusiven Produktes aufzubauen, wird seine Erfahrung mit Verkäufer Hans-Jörg Hartmann zu schätzen wissen. Mit über zwanzig Jahren Erfolg in diesem Bereich hat Hans-Jörg Hartmann vieles kennengelernt und viele Menschen dabei unterstützt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und zum Erfolg zu führen.Auch für die Zukunft gedenkt Hans-Jörg Hartmann, sein Netzwerk weiter auszubauen und motivierten und einsatzbereiten Menschen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg zu begleiten. Nun gibt es eine neue Chance.<a href="www.hans-jörg-hartmann.de">www.hans-jörg-hartmann.de</a>Nerium International - Direktvertrieb für hochwertige Hautpflegemittel mit innovativer BiotechnologieSeit 2014 ist Hans-Jörg Hartmann für Nerium International als unabhängiger Markenpartner tätig. Im Gepäck hat er Hautpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich eine verblüffende Wirkung haben.Im Herbst 2017 startet die Markteinführung der Marke Nerium in Europa. Zunächst wird Nerium International in Deutschand und Österreich verfügbar sein. Für Selbstständige und Unternehmer, Quereinsteiger oder einfach nur generell Interessierte ergeben sich hieraus neue Möglichkeiten und Geschäftszweige - individuell gestaltbar, als Haupt- oder Nebenverdienst. Machen Sie ihre eigene Erfahrung mit Verkäufer Hans-Jörg Hartmann.



