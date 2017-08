Centrify behält Wachstumskurs bei

(fair-NEWS)

Santa Clara, CA/München, 22.08.2017 - Centrify, einer der führenden Lösungsanbieter zum Schutz digitaler Identitäten von Unternehmen mit hybriden IT-Landschaften, gibt heute bekannt, dass das Inc. Magazine Centrify in die 36. Liste der am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen Amerikas aufgenommen hat. Die Liste erscheint jährlich und ist das angesehenste Ranking dieser Art in Amerika. Sie bietet einen einzigartigen Blick auf die erfolgreichsten Unternehmen im dynamischsten Segment der amerikanischen Wirtschaft, den unabhängigen und mittelgroßen Firmen. Unternehmen wie Microsoft, Dell, Domino"s Pizza, Timberland, LinkedIn und viele weitere bekannte Namen bekamen erstmals landesweite Aufmerksamkeit, nachdem sie in der Liste des Inc. Magazine erschienen."Es ist eine Ehre, zum vierten Mal in Folge mit den renommiertesten privaten Unternehmen aufgeführt zu werden", sagt Tom Kemp, CEO und Mitgründer von Centrify. "Das zeigt erneut, dass unsere einzigartige Herangehensweise an den Markt mit einer umfassenden Plattform für Identity & Access Management Erfolg hat. Wir fokussieren uns auf langfristiges Wachstum und Kundenbedürfnisse und werden uns auch weiterhin auf Prioritäten konzentrieren, die im besten Interesse unserer Kunden sind."In der Inc. 5000 Liste herrscht in diesem Jahr der stärkste Wettbewerb in der Geschichte der Liste. Das durchschnittliche Wachstum über 3 Jahre liegt bei beeindruckenden 481 Prozent. Der aggregierte Umsatz beträgt 206 Milliarden USD und die Unternehmen auf der Liste haben 619.500 Jobs in den letzten 3 Jahren geschaffen. Die gesamten Ergebnisse der Inc. 5000, inklusive Firmenprofilen und einer interaktiven Datenbank, die nach Branche, Region und anderen Kriterien sortiert werden kann, stehen hier zur Verfügung: www.inc.com/inc5000