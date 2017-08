Praktische Alltagshilfen bei erwinmueller.de

Pressemitteilung von Erwin Müller Versandhaus GmbH

Unbeschwert leben im Alter und bei Krankheit

(fair-NEWS) Mit fortschreitendem Alter und bei Krankheiten wird der Alltag oft sehr beschwerlich. Da können kleine, praktische Alltagshilfen das Leben mit Einschränkungen komfortabler gestalten. <a href="www.erwinmueller.de">Erwinmueller.de</a> bietet Hilfsmittel für alle Lebensbereiche, für das Schlafzimmer, für Tisch & Küche, für das Bad und den Wohnbereich. Spezielle Unterwäsche und Bettausstattung erleichtern den Umgang mit Inkontinenz.



Für Gelenke und Wirbelsäule



Schmerzen in Füßen, Gelenken und Beinen können den Alltag sehr beschwerlich machen. Gelenkwärmer für Ellenbogen, Knie und Beine schützen die Gelenke vor Kälte und Zugluft, sind vielseitig einsetzbar und lassen sich modisch stilvoll kombinieren. Die praktischen Wärmer können bei Bedarf schnell übergestreift werden, unter Bluse oder Pulli oder auch als Verlängerung von 3/4-Ärmeln. Auch unter der Hose oder als Stulpenvariante sind sie nützlich. Durch eine spezielle Rippenstricktechnik sind optimale Passform und Flexibilität gewährleistet.



Speziell für Menschen mit kräftigen, geschwollenen oder eingebundenen Füßen/Beinen wurden FußGut Big-Sensitiv Socken entwickelt. Sie sorgen bei einem Beinumfang bis zu 36 cm für angenehmes, lockeres Tragegefühl. Ein Komfortbund ohne Gummi verhindert Einschneiden und Druckstellen, die Spitze hat eine spezielle Flachnaht. So sind diese Strümpfe auch für Diabetiker geeignet.



Nackenrollen, Kniehalbrollen und Kniekissen entlasten Gelenke und Wirbelsäule und sorgen für erholsamen Schlaf. Knierollen sind für Massagen und für Rückenschläfer geeignet, Kniekissen für Seitenschläfer.



Praktische Alltagshilfen



Wenn das Bücken zur Qual wird, ist ein langer, ausziehbarer Schuhlöffel mit integriertem Schuhhalter unentbehrlich. Besonders praktisch zum Lesen von Zeitungen, Verträgen oder Bedienungsanleitungen ist eine LED Leselupe, die bis zu 300 % vergrößert und den Text optimal beleuchtet. Sie besitzt eine Umhängevorrichtung und standfeste Füße, sodass die Hände frei bewegt werden können.



Auch die Körperpflege wird bei Krankheit oder abnehmender Beweglichkeit beschwerlich. Mit dem praktischen Hydas Körperpflege-Set kann der ganze Körper bequem und ohne fremde Hilfe gewaschen, eingecremt und massiert werden. Ein Sisal-Aufsatz befreit den Körper von abgestorbenen Hautzellen und der Schwamm-Aufsatz reinigt ihn mit Duschgel. Ein 7-Kammer-System ermöglicht eine feine, gleichmäßige Dosierung von Lotionen, Sonnenmilch oder Cremes. 17 bewegliche Kugeln massieren die Pflegemittel sanft ein.



Eine tiefe Badewanne ist oft ein unüberwindbares Hindernis. Mit einer Einstiegshilfe, die in den Badewannenrand eingehängt wird, kann Abhilfe geschaffen werden. Praktisch ist auch ein Badewannensitz, der für alle gängigen Badewannengrößen passt und zuverlässig hält.



Hilfe bei Inkontinenz



Inkontinenz von Blase oder Darm ist für die Betroffenen sehr unangenehm. Doch es gibt Hilfsmittel, die den Umgang damit wesentlich erleichtern. Hygiene Slips für Damen und Herren geben Sicherheit. Die eingearbeitete Saugeinlage ist nässeundurchlässig, atmungsaktiv und hygienisch.



Eine Inkontinenz Sitzauflage schützt Stuhl, Sofa, Autositz oder Bürostuhl und bietet gleichzeitig einen hohen Sitzkomfort. Sie ist mit einer Nässesperrschicht versehen, ist blut- und urinundurchlässig und kochfest.



Wasserundurchlässige Bettlaken, Matratzenschoner und Betteinlagen sorgen für ein trockenes Schlafklima. Sie können gewaschen werden und trocknen schnell, sodass das Bett immer hygienisch sauber ist.



Bildinformation: LED Leselupe mit Umhaengevorrichtung (Bildquelle: © erwinmueller.de)

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.



Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2017 und 2013 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards gewinnen.



Um sich mit seinen Kernkompetenzen noch besser im Markt zu positionieren, erfolgte ab Herbst 2014 eine Umstrukturierung. Unter dem Motto "Ihr Versandhaus für die ganze Familie" steht das Unternehmen auf vier Säulen: "Erwin Müller zu Hause" mit dem bewährten Sortiment für Schlafen, Bad und Wohnen sowie Wäsche & Homewear. "Erwin Müller Tisch & Küche" mit einer großen Auswahl rund um den gedeckten Tisch und die Küchenausstattung für Kochen und Backen. "Erwin Müller Baby & Kind" mit allem rund um Schlafen, Bad und Wohnen sowie Bekleidung für Kinder von 0-10 Jahren. Die "manutextur", in der im Online-Shop verschiedenste Produkte gewählt und nach Wunsch individuell bestickt oder gelasert werden können.

«Praktische Alltagshilfen bei erwinmueller.de»

