QUARTERS und Holmes Place starten Kooperation

Die <a href="https://goquarters.com/">QUARTERS</a>-Community im neuen Co-Living-Haus in Berlin kann sich freuen: Ab sofort startet die Marke eine Kooperation mit <a href="http://holmesplace.de/potsdamer-platz.c/de/">Holmes Place Potsdamer Platz</a>. Die Partnerschaft umfasst eine kostenfreie Probewoche, in der die Bewohner das umfangreiche Kursangebot testen und das Spa zur Entspannung nach dem Workout nutzen können. Holmes Place veranstaltet außerdem regelmäßig Outdoor-Running- und Freeletics-Sessions für die QUARTERS-Community. Diejenigen, die regelmäßig bei Holmes Place Potsdamer Platz oder in allen Berliner Holmes Place Clubs trainieren möchten, erwarten attraktive Konditionen für eine Mitgliedschaft."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Holmes Place", so Robert Gmeiner, Mitgründer und Geschäftsführer der Medici Living Group, die das erste Co-Living-Haus der Marke <a href="https://goquarters.com/">QUARTERS</a> im April diesen Jahres in Berlin eröffnet hat. "Wir möchten die Community unseres neuen Co-Living-Hauses gerne dabei unterstützen, gesünder zu leben, gemeinsam zu trainieren und zu entspannen. <a href="http://holmesplace.de/potsdamer-platz.c/de/">Holmes Place Potsdamer Platz</a> ist für uns der perfekte Partner, denn hier wird Wellness, Fitness und persönliche Trainingsbetreuung auf höchstem Niveau für unsere Mitglieder geboten.""Mitten im hektischen Großstadttrubel bieten wir eine Insel für Körper, Geist und Seele", so Jan-Friedrich Koch, Club Manager bei Holmes Place Potsdamer Platz. "Wir freuen uns, jetzt auch die QUARTERS-Community bei regelmäßigen Workouts zu unterstützen und ihnen Auszeiten in unserem Health Club und Spa ermöglichen zu können."



Bildinformation: Neues Co-Living-Haus QUARTERS in Berlin