Juchtenleder Schuhe, unkaputtbar und für die Ewigkeit

Juchtenleder für Schuhe und BergstiefelNur hochwertige, zwiegenähte Schuhe werden aus diesem Leder hergestellt. Jeder zwiegenähte Schuh oder Jagdstiefel ist für sich ein Meisterstück. Stück für Stück wird in mühevoller Handarbeit ein Schuh oder Stiefel in den Manufakturen von Trabert und Lavitus produziert. Überwacht und gefertigt Schuhmachermeister, von Könnern ihres Fachs. Juchtenleder ist ein festes, dichtes und geschmeidiges Leder. Diese Vorzüge erhält das Juchtenleder in der besonderen Herstellungsweise, der Materialstärke und durch das handwerkliche Geschick eines Schuhmachermeisters bei Trabert oder Lavitus um aus dem Leder ein zwiegenähtes Meisterstück zu machen.Heute ist Juchtenleder ein Oberbegriff für ein hochwertiges Leder, das vegetabil (pflanzlich) gegerbt ist. Hierzu werden bei Trabert und Lavitus ausgesuchte, starke Rinder- oder Kalbshäute eingesetzt. Nur noch wenige Gerbereien sind in der Lage dieses hochwertige Leder herzustellen. Schuhe und Stiefel aus Juchtenleder sind extrem haltbar und für hohe und tiefe Temperaturen geeignet. Das wahre Geheimnis des Juchtenleders liegt in der Herstellungsweise, der Materialstärke und an dem handwerklichen Geschick des Schuhmachermeisters aus dem Leder ein Meisterstück zu machen. Denn Juchtenleder ist nicht gleich Juchtenleder und Stiefel nicht gleich Stiefel.Vielen Menschen ist Juchtenleder kein Begriff mehr, außer man hat ein Paar Schuhe oder Stiefel aus Juchtenleder von Trabert oder Lavitus besessen. Dann weiß man die Eigenschaften, Qualität und Haltbarkeit zu schätzen. Vitalinus hat mit die größte Auswahl an Juchtenlederschuhen und Stiefeln. Die Herstellung der Schuhe und Stiefel erfolgt ausschließlich in Deutschland. Mehr Informationen zum Juchtenleder gibt es hier: www.vitalinus.de Fast unkaputtbare zwiegenähte MeisterstückeSchuhe und Stiefel aus Juchtenleder von Trabert oder Lavitus werden ausschließlich in Deutschland gefertigt. Dies garantiert die Eigenschaften, Qualität und Haltbarkeit des hochwertigen Schuhwerks. Vitalinus hat mit die größte Auswahl an zwiegenähten Schuhen und Stiefeln. Hier stellen wir die schönsten Modelle von Trabert und Lavitus vor. Zwiegenähte Wanderschuhe Andechs von Trabert. Die Königsklasse. Der zwiegenähte Trabert Wanderschuh Andechs ist mit einer griffiger Profilsohle ausgestattet. Ein einzigartiger Berg- und Wanderschuh, hergestellt aus strapazierfähigem Alp-Juchtenleder. Für diesen Trabert Schuh ist das Leder strapazierfähig und weich zugleich. Ein zwiegenähter Schuh für die "Ewigkeit". Das Alp-Juchtenleder hat einen hohen Fettgehalt, der das Leder unempfindlich gegen Spritzwasser macht. Durch regelmäßiges Fetten bleibt der Effekt erhalten. Das Juchtenleder hat einen eigenen Charakter. Beim zwiegenähten Berg- und Wanderschuh von Trabert wird eine Materialstärke in einem Schuh verarbeitet der seines Gleichen sucht. Durch die griffige Profilsohle für"s Gelände geeignet. Die Sohle ist 100% wasserdicht.Ein weiterer Vertreter der Juchtenleder-Fraktion ist der zwiegenähte Kurzstiefel Haydn von Trabert. Egal ob auf dem Jacobsweg, im Mittelgebirge oder mit dem Hund im Stadtwald mit dem zwiegenähten Kurzstiefel von Trabert ist man gut gerüstet. Das dicke, strapazierfähige Juchtenleder schützt den Fuß. Der Knöchel und die Ferse werden weich gepolstert, fest umschlossen. Sein Abschlußpolster ist mit weichem Hirschleder am oberen Ende zusätzlich weich gepolstert. Die Staublasche ist hinter der dezenten Schnürung weich gepolstert. Im Knöchelbereich sind ebenfalls zusätzliche Knöchelpolster eingearbeitet. Dies erhöht den Lauf und Tragekomfort. Mehr Informationen zu den zwiegenähten Juchtenleder Halbschuhen und Kurzstiefel von Trabert gibt es unter: www.vitalinus.de Juchtenleder Jagd- und Bergstiefel für den SommerWer Kenner von zwiegenähten Trabert Winter Jagdstiefeln ist, weiß die Langlebigkeit seiner "Zwiegenähten" zu schätzen. Allerdings wären die hohen Jagdstiefel im Sommer viel zu warm. Bei Vitalinus gibt"s zwiegenähte Sommer Stiefel von Trabert und Lavitus. Jagdstiefel und Wanderstiefel für den Sommer haben andere Funktionen zu erfüllen als für den Winter. Die Sommer Jagd- und Wanderstiefel sind mit weichem, atmungsaktivem Leder gefüttert sein. Damit wird ein gutes Fußklima gewährleistet. Selbst bei längeren Drückjagden und Märschen halten die Sommer-Jagdstiefel die Füße trocken. Aus dem Trabert Sommer Jagdstiefel Programm stellen wir einen besonderen Stiefel vor. Den zwiegenähtenJagdstiefel Egerling. Der ca. 36 cm hohe Juchtenleder-Jagdstiefel Egerling ist mit ca. 2,6 - 3 mm Lederstärke strapazierfähig und hart im Nehmen. Der zwiegenähten Trabert Sommer Jagdstiefel Egerling ist mit einem Lederfutter ausgestattet. Eine griffige Profilsohle gibt im groben und nassen Gelände sicheren Halt. Informationen zu dem exklusiven Juchtenlederstiefel von Trabert gibt´s hier: www.vitalinus



Bildinformation: Zwiegenähte Wanderschuhe