CONTENTSERV wächst weiter international und erobert Amerika und Australien

Speicher: 22.08.2017 - Der technologieführende PIM-Anbieter Contentserv - jüngst als einer der TOP 10 Innovatoren ausgezeichnet - erweitert sein Geschäft mit Hochdruck: Nach dem Gewinn des begehrten USA-Förderprogramms des Bundeswirtschaftsministeriums "German Accelerator" und der Einstufung als Strong Performer durch amerikanische Analysten, baut Contentserv sein Geschäft nun verstärkt in Amerika und APAC aus. Vom Silicon Valley und von Sydney aus will das innovative Unternehmen in den kommenden zwei Jahren 120 Mitarbeiter in Amerika und APAC aufbauen.Internationales Wachstum vom Silicon Valley ausNachdem Forrester die PIM-Lösung von Contentserv als Strong Performer nominiert hat und das Unternehmen kürzlich das begehrte USA-Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums "German Accelerator" gewonnen hat, steht dem Start in Amerika nichts mehr im Weg. Vom Silicon Valley aus baut Armin Dressler, Co-CEO der CS Group und langjähriger PIM- und MDM-Visionär, das Geschäft in Amerika auf. An seiner Seite steht Colin Frewen, Director Software & Services APAC, der ebenfalls langjährige Erfahrung im PIM Markt hat und von Sydney aus den APAC-Markt aufrollt. Gemeinsam werden die beiden in den kommenden beiden Jahren Kunden in Amerika und APAC von den innovativen Lösungen überzeugen und das Business um 120 Mitarbeiter in beiden Regionen bis Ende 2020 aufstocken.Neben den Wirtschaftsräumen in Amerika und APAC kümmert sich Patricia Kastner, Co-CEO der CS Group, um die EMEA Region. Auch hier stehen alle Zeichen weiterhin auf Wachstum. "Nachdem wir an unseren bisherigen Standorten seit 2 Jahren deutlich stärker als der Markt wachsen, strecken wir unsere Fühler nun verstärkt in UK, Spanien, Skandinavien und Russland aus. 2017 hat bisher alle Erwartungen übertroffen und wir sind zuversichtlich, den Erfolg in EMEA weiter ausbauen zu können." erklärt Patricia Kastner.Einzigartige Product Experience mit ContentservContentserv bietet hochentwickelte Software-Lösungen, mit denen Unternehmen eine einzigartige Product- und Customer Experience umsetzen können: Das Product Information Management-System (PIM) und das vollintegrierte Digital Asset Management-System (DAM) greifen nahtlos ineinander und ermöglichen so eine einzigartige Digitalisierung der Marketing Prozesse sowie eine effiziente und konsistente Produktkommunikation über alle Touch Points hinweg.Das innovative Contextual MDM ist besonders auf die komplexen Anforderungen und umfangreichen Sortimente von Retailern und Markenhersteller mit umfangreichen beziehungsweise lokal abweichenden Produktsortimenten spezialisiert und ermöglicht eine beispiellose Product Experience.Mehr über die innovativen Lösungen ist unter www.contentserv.com zu finden.



