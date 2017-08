Neu bei Hamacher

(fair-NEWS)

Hamacher Transporte bietet seit April 2017 einen neuen Service an: den Transport von Rollenpapierwaren zu einem der modernsten Häfen Europas - dem belgischen Hafen Zeebrugge und Von dort aus mit dem Schiff weiter nach Großbritannien.Vor allem die Dürener Papierindustrie schätzt unsere neue Serviceleistung: Pro Woche liefern wir durchschnittlich 20 bis 25 Ladungen Rollenpapier per LKW zum PSA Terminal nach Zeebrugge. Dort werden die Papierrollen entladen und zunächst zwischengelagert.Jeweils einmal wöchentlich erfolgt dann die Übergabe der Papierrollen an unsere beiden Partner: das schwedische Reedereiunternehmen SOL und die dänische Reederei DFDS. Diese verschiffen die Ware jeden Donnerstag nach Tilbury/London und freitags nach Immingham/Hull.Das schonende, Handling und Lagern der Papierrollen ist für unsere Kunden von größter Bedeutung, da selbst geringe Oberflächenschäden zu vermehrtem Ausschuss und damit zu Kosten und Aufwand führen können. Deshalb ist es unsere Aufgabe, als, auf Papier spezialisiertes Speditionsunternehmen mit hohem Qualitätsanspruch, bei Transport und Lagerung der empfindlichen Ware allergrößte Sorgfalt walten zu lassen.Vor der Verladung werden die Rollen daher zunächst auf mobilen Kassetten gestapelt, dann sorgfältig gesichert und abgedeckt. Auf diese Weise optimal geschützt gelangt das Papier mit dem Schiff weiter über den Ärmelkanal nach Großbritannien. In Tilbury/London sowie Immingham/Hull wird die Ware entladen und bei unserem Kooperationspartner Stanton Grove bzw. DFDS eingelagert - solange bis die Empfänger die Ware abrufen. In der Regel erfolgt die Belieferung der Kunden nach Abruf innerhalb von 24 Stunden.



Bildinformation: Bei Transport und Lagerung der empfindlichen der Papierrollen allergrößte Sorgfalt walten zu lassen.