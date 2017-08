Crystal River Cruises tauft Crystal Bach in Rüdesheim

(fair-NEWS)

Crystal River Cruises hat am Sonntag, den 20. August 2017, in Rüdesheim/Hessen das erste von vier neuen Flussschiffen der Rhein-Klasse, die Crystal Bach, getauft. Edie Rodriguez, CEO und President von Crystal, führte gemeinsam mit Mark Farris, Showmaster und langjähriger Entertainer bei Crystal, durch die Zeremonie. Die berühmte Opernsängerin Anna-Maria Kaufmann ist Taufpatin des Schiffs. Sie übernahm die traditionelle Taufe mit einer Champagnerflasche und gab das Werk "Air" von Johann Sebastian Bach zum Besten. Bei der Taufzeremonie waren die Passagiere des Schiffs, lokale Partner der Reiseindustrie und Führungskräfte der Muttergesellschaft Genting Hong Kong anwesend."Die Vorfreude über dieses wegweisende Schiff war bereits enorm und wir könnten nicht stolzer sein, die Crystal Bach nun in der mehrfach ausgezeichneten Crystal River Flotte willkommen zu heißen", so Rodriguez. In ihrer Rede stellte sie zudem die innovative Herangehensweise bei der Entwicklung der Crystal Bach und den Schwesterschiffen heraus. "Da die Crystal Bach das erste komplett neu gebaute Flussschiff von Crystal ist, konnten wir aus dem Vollen schöpfen und ein Luxusflussschiff kreieren, das es so bisher noch nicht gibt. Es ist das erste - und bis die anderen Schwesterschiffe in Dienst gestellt werden - auch das einzige Flussschiff, dass ausschließlich über Suiten verfügt."Bei der Crystal Bach und allen Schiffen der Rhein-Klasse bieten die Zimmerkategorien, alle über der Wasserlinie angeordnet, komfortable King-Size-Betten und den von anderen Crystal-Produkten bekannten persönlichen Butlerservice. Die Gestaltung der Schiffe bekräftigt das Engagement von Crystal, nicht nur das zu übertreffen, was die Luxusreisebranche derzeit zu bieten hat, sondern auch eine Vorreiterrolle einzunehmen, um neue Standards im Luxussegment zu setzen. Eine Philosophie, die auch durch die Taufe und das Debüt der Crystal Skye - die B-777 von Crystal - letzte Woche in Las Vegas bestätigt wird."Crystal sieht sich als Vorreiter, um Standards im Luxusreisesegment zu setzen, so wie sie es seit 27 Jahren tun", sagte Tan Sri Lim Kok Thay, Chairman und CEO von Genting Hong Kong. "Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser Entwicklung zu sein und unterstützen diese Vision, indem wir diese Reise auch weiterhin gemeinsam gehen."Die Crystal Bach reiht sich zur Crystal Mozart in die Flotte der Crystal River Cruises ein, die erst kürzlich von Travel + Leisure zur "World"s Best River Cruise Line" gewählt wurde. Auf zehn- und 14-tägigen Reisen vorwiegend auf dem Rhein wird sie historische Altstädte und moderne Metropolen in Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland anlaufen.Alle vier Schiffe der Rhein-Klasse werden exklusive Annehmlichkeiten und Bereiche bieten, die es in dieser Form nur selten in der Flusskreuzfahrtindustrie gibt. Dazu gehören Panorama-Balkonfenster, begehbare Kleiderschränke und Doppelwaschbecken in den Bädern in den meisten Kategorien, Bademäntel und Slipper des Herstellers Etro, an der Wand montierte HD-Flachbildfernseher und Nespresso-Maschinen. Weitere attraktive Zusatzleistungen sind ein luxuriöser SPA-Bereich, ein separates Fitness-Center und das kulinarische Konzept mit "Farm to Table"-Gerichten, die von der Michelin-prämierten Küche inspiriert wurden und die die Gäste in den verschiedenen Restaurants ohne feste Sitzordnung genießen können: im eleganten Waterside Restaurant, im Waterside Bistro, im Vintage Room und im Palm Court.Die Kreuzfahrten von Crystal River Cruises sind in allen guten Reisebüros buchbar sowie bei den Veranstaltern Aviation & Tourism International ( www.atiworld.de ), MCCM Master Cruises ( www.mccm.ch ) und Vista Travel ( www.vistatravel.de ).



Bildinformation: Taufpatin Anna-Maria Kaufmann (2. v. l.) mit Vertretern von Crystal und Genting Hong Kong