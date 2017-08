WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer: Im Einklang mit den Elementen zu mehr Entspannung und kraftvoller Zuversicht

Pressemitteilung von Weissenhaus

Ein Ort wie kein anderer ist die Kulisse für ein exklusives Yoga Retreat im Oktober und Dezember dieses Jahres.

(fair-NEWS) Wenn die Tage kürzer werden, die frische klare Meeresluft über das herrschaftliche Anwesen weht und sich die Sonne im morgendlichen Tau auf den Wiesen spiegelt, dann kommt im WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer die Zeit für ganz besondere Reisen - Reisen zu sich selbst. Das liebevoll gestaltete luxuriöse Ambiente sowie die Ruhe und Weite der 75 Hektar großen Parkanlage, die mit einem breiten Naturstrand direkt an der Ostsee liegt, sorgen für den perfekten Rahmen, um auch in kurzer Zeit tiefe Entspannung und nachhaltige Effekte zu genießen.



An zwei Wochenenden im Oktober und Dezember können sich Gäste auf WEISSENHAUS nicht nur von der entspannten Atmosphäre der imposanten Parkanlage des Rückzugsortes ins Gleichgewicht bringen lassen, sondern das Gefühl mit entspannenden Yoga-Momenten noch intensivieren. Mit viel Einfühlungsvermögen und Dynamik führt die erfahrene und charismatische Yogini Sandra von Zabiensky die Gäste durch eine emotional inspirierende und kraftvolle Auszeit. Meditationen im Kerzenschein, Yoga-Übungen mit Blick in die Natur und gemeinsame kulinarische Erlebnisse verbinden die kleine, exklusive Gruppe. Das Ziel: Die Teilnehmer sanft zu entschleunigen und mit Kraft sowie Freude für die vor ihnen liegende Zeit auszustatten.



Neben den intensiven Yoga- und Meditations-Einheiten von jeweils 90 bis 120 Minuten, gehören zu den Yoga-Retreats vom 6. bis 8. Oktober und vom 1. bis 3. Dezember 2017 auf WEISSENHAUS zwei Übernachtungen mit Feinschmeckerfrühstück, eine 60-minütige holistische Körperanwendung, zwei gemeinsame Dinner, die freie Nutzung der 1.500 Quadratmeter großen SCHLOSSTHERME mit Innen- und Außenpool sowie Saunawelt und der Late-Check-Out bis 14 Uhr (pro Person im Doppelzimmer ab 595 Euro).



Bildinformation: Das WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer wird Schauplatz eines exklusiven Yoga-Retreats (Bildquelle: Michael Poliza)

Das Weissenhaus Grand Village Resort & SPA setzt neue Maßstäbe in der deutschen Luxushotellerie. Das in einen 75 Hektar großen Landschaftspark eingebettete Urlaubsdomizil, das direkt an der Ostsee in Schleswig-Holstein liegt, bietet 54 exklusive Suiten und Zimmer sowohl im Schloss als auch in den acht umliegenden historischen Gebäuden, die allesamt mit Liebe zum Detail renoviert und luxuriös ausgestattet wurden. Ob Sterne-Küche im Gourmetrestaurant COURTIER, ein Abendessen bei Sonnenuntergang im Bootshaus mit direkter Strandlage oder das Luxus-Spa SCHLOSSTHERME im ehemaligen Kutscherhaus - die Gäste erwartet eine Vielzahl an Möglichkeiten zu entspannen und sich rundherum verwöhnen zu lassen. Das Schlossgut Weissenhaus verbindet exklusiven Komfort mit weitläufiger Natur, so beispielsweise am drei Kilometer langen Sandstrand. Weitere Informationen gibt es auf www.weissenhaus.de oder auf Facebook (www.facebook.com/Weissenhaus).

«WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer: Im Einklang mit den Elementen zu mehr Entspannung und kraftvoller Zuversicht»

Parkallee 123758 Wangels, OT WeissenhausDeutschlandTelefon: 04382-92620Mira LüdersClaasen CommunicationHindenburgstraße 264665 Alsbach