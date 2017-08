Villa mit großer Wohnung öffnet für Interessierte

(fair-NEWS)

Berlin. Bauwillige, die sich für zeitlose Villenarchitektur interessieren, sollten am kommenden Wochenende einen Ausflug nach Berlin-Rudow einplanen. Hier realisiert Roth-Massivhaus derzeit eine moderne Stadtvilla „Lugana“ mit Einliegerwohnung und lädt zur Besichtigung. Vor Ort werden Fachberater sein, die alle Fragen rund ums Bauen beantworten.Die Stadtvilla mit Putzfassade und Walmdach spricht Liebhaber von Klarheit an. Der Entwurf ist zeitlos und zugleich äußerst überlegt auf die Bedürfnisse zweier Parteien zugeschnitten.Die Hauseingänge der beiden Wohneinheiten liegen auf der Vorderseite und wurden symmetrisch angeordnet. Zur linken Seite betritt man über einen praktischen Windfang die Einliegerwohnung, die insgesamt 80 Quadratmeter Wohnfläche misst. Zwei Schlaf-, ein Wohnzimmer mit großer Küche und ein Wannenbad mit Dusche sowie der Hauswirtschaftsraum bieten viel Platz für zwei Personen.Auf der anderen Seite findet sich die zweite Wohneinheit. Mit insgesamt 185 Quadratmetern Fläche ist hier viel Platz für eine Familie mit Kindern. Zur Gartenseite wurde die gemütliche Wohnküche angeordnet. Eine Terrassentür bietet direkten Zugang ins Freie. Komplettiert wird die Etage durch den Hauswirtschaftsraum, ein Gäste-WC sowie einem Windfang am Eingangsbereich. Über eine moderne, gerade Treppe gelangen die Bewohner in die obere Etage. Hier befindet sich auch das Wohnzimmer der Familie, das mit 33 Quadratmetern besonders groß ist. Echtes Highlight ist hier ein Aquarium, für das ein extra Stellplatz vorgesehen ist. Die weiteren Räume dienen als persönliche Rückzugsmöglichkeiten. Zwei Kinder-, das Elternschlafzimmer und das gut ausgestattet Bad mit Dusche, Wanne und zwei Waschbecken komplettieren die erste Etage. Praktisch ist der Wäscheabwurfkanal, der Ordnung bringt und die Arbeit erleichtert.Komfortabel und funktional wurde auch die Haustechnik geplant. So ist das Haus mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Umweltbewusste Warmwassererwärmung erzeugt die Solaranlage.Die attraktive Villa mit Einliegerwohnung kann am 26. und 27. August zwischen 13 und 16 Uhr in 12355 Berlin besichtigt werden. Die Anfahrt ist beschildert. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Die vergrößerte Villa Lugana kann am kommenden Wochenende in 12355 Berlin besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus