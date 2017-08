Made in Germany: Rowenta Focus Excel für beste Bügelergebnisse

Pressemitteilung von Rowenta (Groupe SEB Deutschland GmbH)

Optimale Dampfverteilung / Extrastarker Dampfstoß / Integrierte Antikalk-Kassette für lange Lebensdauer

(fair-NEWS) Die erfolgreiche Dampfbügeleisen-Serie Focus von Rowenta bekommt Zuwachs: Mit dem Focus Excel DW5210 kommt ein Bügeleisen auf den Markt, das den Dampf gleichmäßig und effektiv verteilt - für perfekte Bügelergebnisse bis ins kleinste Detail. Verantwortlich dafür ist die mit mehr als 400 Löchern ausgestattete Microsteam400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Inox-Präzisionsspitze. Bei hartnäckigen Falten kommt der besonders starke Dampfstoß mit 170 g/min zum Einsatz.



Komfortabel und unkompliziert für optimale Bügelergebnisse



Für eine lange Lebensdauer und eine langanhaltende Dampfkraft des Bügeleisens sorgt nicht nur die Selbstreinigungsfunktion, sondern auch die integrierte Antikalk-Kassette. Diese erfasst auch kleinste Kalkpartikel aus dem Wasser und verhindert deren Ablagerung im Bügeleisen.

Zahlreiche weitere Eigenschaften und Funktionen machen das Rowenta Focus Excel Dampfbügeleisen besonders komfortabel in der Bedienung: eine präzise Thermostateinstellung, ergonomisch gestaltete Knöpfe für Dampfstoß und Sprayfunktion und der Komfortgriff. Es verfügt über einen Tropf-Stopp, so dass auch bei niedrigen Bügeltemperaturen kein Wasser aus dem Bügeleisen heraustropft und über eine große Einfüllöffnung für das benötigte Wasser. Besonders praktisch und komfortabel ist der Vertikaldampf. Damit lassen sich auch hängende Kleidungsstücke leicht und unkompliziert von Falten befreien. Der 300 Milliliter fassende Wassertank ermöglicht auch einen längeren Gebrauch. Zudem kann das 2.600 Watt starke Bügeleisen im Eco-Modus betrieben werden, dann spart es 20 Prozent Energie.



Garantiert langlebig durch zehn Jahre Reparierbarkeit



Höchste Qualität, kontinuierliche Innovationen und Kundenorientierung sind Werte, die bei der Marke Rowenta großgeschrieben werden. Wie für alle anderen Neuheiten sichert das Unternehmen auch für das Rowenta Focus Excel Dampfbügeleisen dem Verbraucher die Möglichkeit einer Reparierbarkeit für mindestens zehn Jahre zu. Innerhalb Deutschlands verfügt Rowenta über einen Zentralkundendienst und autorisierte Servicepartner, die für die Reparatur der Produkte geschult sind. Hier kann der Konsument sein Produkt postalisch einsenden oder persönlich abgeben.



Bildinformation: Rowenta Focus Excel für beste Bügelergebnisse

Die 1909 in Deutschland gegründete Marke Rowenta erfüllt die Ansprüche nach Hochleistungsprodukten im anspruchsvollen Design. Das Design stellt die Funktion des Produktes in den Mittelpunkt und trägt so dem alltäglichen Wohlbefinden des Anwenders Rechnung.



Rowenta bietet eine breite Produktpalette: Bügeleisen, Dampfbügelstationen, Staubsauger, Luftreiniger, Ventilatoren, Haarstyling-Geräte und vieles mehr.

«Made in Germany: Rowenta Focus Excel für beste Bügelergebnisse»

