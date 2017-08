barrierefreie Hotels für einen entspannten Sommerurlaub 2017

(fair-NEWS) Im Jahr 2009 war Lemcke mit einem Rollstuhlfahrer in einem Reutlinger Cafe. Als der Rollstuhlfahrer Lemcke erklärte, dass er jetzt gehen muss, weil das WC des Cafes nicht rollstuhlgerecht ist, war Lemcke sehr betroffen. Als Lemcke in einer Internetagentur Suchmaschinenoptimierung lernte, bekam er die Webseite Barrierefrei-Mobil programmiert. Lemcke beschloss auf Barrierefrei-Mobil Adressen zu sammeln von Hotels, Gaststätten, Restaurants und Cafes die für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Weil es für Rollstuhlfahrer sehr schwer ist geeignete Parkplätze zu finden, wenn sie ins Restaurant oder Cafe möchten, beschloss Lemcke auch Behindertenparkplätze zu erfassen.



Auch wenn Barrierefrei-Mobil in erster Linie eine Webseite für Rollstuhlfahrer ist, es werden auch Merkmale für andere Behinderungsarten vermerkt. Wenn eine Gaststätte eine Speisekarte in Blindenschrift hat oder ein Restaurant ausdrücklich den Besuch von Blinden mit Blindenhund erlaubt wird das auch auf der Webseite Barrierefrei-Mobil vermerkt.



Damit ein Hotel als barrierefreies Hotel in Barrierefrei-Mobil eingetragen wird, muss ein Hotel bestimmte Vorraussetzungen erfüllen. Zunächst ist es wichtig, dass dieses Hotel ein rollstuhlgerechten Eingang und ein rollstuhlgerechtes Zimmer hat. Das bedeutet, dass dieses Zimmer groß genug sein muss, damit ein Rollstuhl darin rangieren kann. Ebenso muss das Badezimmer groß genug sein für einen Rollstuhlfahrer. Außerdem ist es wichtig dass es im Badezimmer Haltegriffe neben dem WC oder und in der Badewanne gibt. Falls es im Badezimmer statt einer Badewanne eine Dusche gibt, ist es wichtig, dass diese Dusche ebenerdig ist, damit Rollstuhlfahrer in die Dusche hinen fahren können. Selbstverständlich muss auch die Dusche Haltegriffe zur Verfügung stellen. Ein Behindertenparkplatz der zum Hotel gehört, ist ebenfalls wünschenswert, aber keine Bedingung um in Barrierefrei-Mobil eingetragen werden zu können.



Manche Hotels haben auf dem Zimmer einen Klingelknopf, damit Menschen mit Behinderungen klingeln können wenn sie Hilfe benötigen.



Bei dem sammeln von Adressen, hat Lemcke oft das Problem, dass barrierefreie Hotels auf ihrer Webseite nichts darüber Schreiben, dass ihr Hotel barrierefrei ist. Deswegen würde sich Lemcke wünschen, dass Hotels die barrierefrei sind, dies auch auf ihrer Webseite dokumentieren.



Zur Zeit gibt es insgesamt 1366 eingetragene Adressen in Barrierefrei-Mobil. Davon sind ungefähr 500 Adressen von barrierefreien Hotels in Deutschland. Markus Lemcke freut sich immer über neue Adressen von barrierefreien Hotels die Lemcke kostenlos einträgt.



Lemcke wünscht allen Menschen mit körperlichen Einschränkungen einen schönen, barrierefreien Sommer.







Kontakt:



Marlem-Software



Markus Lemcke



Adolf-Damaschke-Str. 25/42



72770 Reutlingen



TEL: 07121/504458



E-MAIL: info@marlem-software.de



Webseite: barrierefreie Hotels in ganz Deurschland