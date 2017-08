Gesellschafter der Fonds Finanz übernehmen VorFina GmbH

(fair-NEWS) München, 23.08.2017 − Die beiden Gesellschafter des Münchner Maklerpools Fonds Finanz, Norbert Porazik und Markus Kiener, haben zum 21. August 2017 die VorFina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen übernommen. Neuer Eigner ist damit die Finanzsoft GmbH. Mit der Übernahme des etablierten Unternehmens für Beratungssoftware und individuelle IT-Dienstleistungen wurde ein weiterer Schritt in Richtung der Digitalisierung des Versicherungsvertriebs in Deutschland getan.



Ziel ist es, eine ganzheitliche Analyse-, Beratungs- und Vergleichsplattform zu entwickeln – gemeinsam mit dem Hamburger IT-Dienstleister softfair, den Porazik und Kiener im April dieses Jahres ebenfalls mit der neu gegründeten Finanzsoft übernommen hatten. Dazu werden die bereits bestehenden Programme der jeweiligen Unternehmen über entsprechende Schnittstellen miteinander verbunden und weiterentwickelt, sowie mit innovativen neuen Software-Bausteinen und App-Lösungen ergänzt.



„Markus Kiener und ich freuen uns sehr, dass wir mit der VorFina nun einen weiteren starken Partner an unserer Seite haben, mit dem wir die Entwicklungen im Markt maßgeblich gestalten werden“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.



Auf die Lösungen der VorFina vertrauten allein in den Jahren 2016 und 2017 über 6.000 Lizenznehmer, darunter Makler, Mehrfachagenten, Ausschließlichkeitsvertreter und Strukturvertriebe von Versicherungsgesellschaften. Erklärtes Ziel ist es, bis Ende des Jahres die 10.000er-Marke zu erreichen.



Die VorFina bietet neben Beratungstools und -programmen für Versicherungs- und Finanzdienstleister auch individuelle IT-Dienstleistungen. Der Fokus liegt dabei auf der softwaregestützten Vertriebsunterstützung. Die Übernahme des Unternehmens wird den Vertriebspartnern der Fonds Finanz den Zugang zu einer ganzheitlichen, softwaregestützten Bedarfsanalyse für die Endkundenberatung ermöglichen. Die VorFina stellt auch eine passgenaue Ergänzung zu softfair dar.



„Ich freue mich sehr, dass mit der Finanzsoft ein Unternehmen die VorFina übernimmt, das in die Weiterentwicklung meiner Ideen investiert. Mit softfair und der Fonds Finanz haben wir die bestmöglichen Partner an unserer Seite, um auch in Zukunft unsere einzigartigen, softwaregestützten Vertriebslösungen voranzubringen.“, so Philip Offergeld, Geschäftsführer der VorFina und bisheriger Inhaber, zur Übernahme.