Früh planen für die „schönste Zeit des Jahres“ mit individuellen Adventskalendern von CEWE-PRINT.de

Weihnachten steht vor der Tür! Zumindest aus Marketing-Sicht. Denn auch wenn die Außentemperaturen derzeit eher nach Cocktails, Eis und Sonnenschirmen verlangen lassen, ist nun die beste Zeit für Firmen, mit der Planung von Weihnachtsgeschenken zu beginnen. Wer Kunden in der Adventszeit mit individuellen Produkten überraschen will, sollte sich jetzt darüber Gedanken machen. Eine Art, um die ganze Vorweihnachtszeit über präsent zu sein, sind die nach eigenen Vorstellungen gestaltbaren und in drei Varianten erhältlichen Adventskalender von CEWE-PRINT.de.Seit dem 19. Jahrhundert eröffnen Weihnachtskalender mit ihren süßen Leckereien die besinnliche Adventszeit. Während anfangs 24 gedruckte Bilder den Betrachter entzücken sollten, kamen in den 1930er Jahren Adventskalender mit Schokolade groß in Mode. Diese Tradition machen sich inzwischen viele Unternehmen zunutze, indem sie ihren Geschäftspartnern und Mitarbeitern mit einem Weihnachtskalender eine persönliche Freude bereiten. Gleichzeitig sorgen Adventskalender für maximale Aufmerksamkeit, indem Sie Werbebotschaften gezielt positionieren. Unternehmen können die Adventskalender von CEWE-PRINT.de jetzt nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten, um so ihre persönliche Werbebotschaft zu übermitteln.Die Adventskalender gibt es in drei Varianten: Der Adventskalender im Querformat (225 x 165 x 10 mm) ist sowohl als Tisch- als auch als Wandkalender verwendbar. Freude im großen Format bietet der Adventskalender groß (ca. 314 x 228 x 12 mm), der sowohl im Quer- als auch im Hochformat erhältlich ist. Bei beiden Varianten stehen als Inhalt Alpenvollmilch-Schokoladentafeln der Marke Lindt oder Schokoladentafeln der Firma Sarotti in den Geschmacksrichtungen Vollmilch, Gianduja, Haselnuss und Zartbitter zur Auswahl. Ein besonderes Schmuckstück ist der Weihnachtskalender „Würfel“. Dieser überzeugt durch seine 3D-Optik in Würfelform (ca. 108 x 108 x 108 mm) und 24 exklusiven Schokoladenkugeln von Lindt.Unabhängig vom Format wird für alle Adventskalender eine 285 g/m² PolarCard Vollkartonhülle verwendet. Alle Adventskalender können in hohen Auflagen von bis zu 5.000 Stück bestellt werden. Die Varianten Querformat und Groß sind bereits ab einer Auflage von 25 Stück erhältlich. Die würfelförmige Variante ist ab einer Auflage von 24 Stück bestellbar.Alle Jahre wieder – Frühzeitige Planung verhindert StressDa die Produktionszeit von Adventskalendern 16 Arbeitstage beträgt, lohnt es sich für Firmen die Kalender frühzeitig zu bestellen – schließlich sollen die Präsente ja auch rechtzeitig bei den Empfängern ankommen. Die Adventskalender können bereits jetzt geordert werden. Sie werden bis Oktober kühl gelagert und dann rechtzeitig versendet. Auf CEWE-PRINT.de können Kunden ihrer Kreativität freien Lauf lassen und individuell gestaltete Kalender bestellen. Bei der Erstellung des Druck-PDF für die vorweihnachtliche Überraschung helfen Druckvorlagen.



Bildinformation: Adventskalender sind ein willkommenes Kundengeschenk Quelle: CEWE-PRINT.de