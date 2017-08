Abschiebung salafistischer Gefährder ist rechtmäßig

(fair-NEWS)

Das Bundesverwaltungsgericht hat heute in zwei Grundsatzentscheidungen bestätigt, daß die #Abschiebung islamistischer Gefährder rechtens ist. Als Abgeordneter der LKR Europa, welche für einen wehrhaften Rechtsstaat eintreten, begrüße ich diese Entscheidung. Wie die tragischen Anschläge in Barcelona gerade erst gezeigt haben, ist die Sicherheitslage in Europa angespannt. Wir können es uns nicht leisten, salafistische Radikale in Deutschland gewähren zu lassen.Das wichtigste am Urteil ist die Signalwirkung. Sicherheitsbehörden werden hiermit ermutigt, härter und konsequenter gegen den politischen Islam / islamische Gefährder vorzugehen. Das ist wichtig und das ist richtig. Gegenwärtig zählt das BKA nach offiziellen Angaben rund 700 islamistische Gefährder in Deutschland, von denen etwa die Hälfte über keinen deutschen Paß verfügt. Da der Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen bereits im Frühjahr 2016 von mindestens 1100 Personen mit „islamistisch-terroristischen“ Potential ausging, mit stark steigender Tendenz, bleibt zu befürchten, daß die BKA-Zahl nur jene Fälle beschreibt, bei denen man sich quasi sicher ist. Zusätzlich ist die Frage interessant, wie viele von den etwa 10.000 #Salafisten in Deutschland ebenfalls als Gefährder eingestuft bzw. gesehen werden können.In unserer liberalen Gesellschaft gibt es keinen Platz für Salafisten und den politischen Islam – denn Religionsfreiheit gilt nur im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, welche von diesen Gruppierungen im Grundsatz abgelehnt wird, da sie nicht islamischen Rechtsvorstellungen folgt.



Bildinformation: Urheberrechte Horst Krebs