Rettet den Diesel - Rettet die Autoindustrie

Umwelt und Gesundheit sind vorgeschobene Argumente in einer beispiellosen, unverantwortlichen Hetz- und Hasskampagne von Politik und Medien gegen die Autoindustrie.„Manch einer hatte gehofft, dass sie (Merkel) zum Dieselgipfel herabsteigen würde zu ihrem Volk und ein Machtwort spräche. So wie nach dem Atomunfall in Japan, als sie das Ende der deutschen Atomenergie verkündete. Diesmal hätte es gegolten, dem Dieselmotor den Garaus zu machen und die Automobilindustrie, die wissentlich und vorsätzlich Mensch und Umwelt vergiftet, gehörig zu züchtigen.“ (Spiegel, Nr.32, S.11)Der Diesel wurde vor 100 Jahren als Schiffsmotor und Lastesel der Industrie (Ablösung der Dampfmaschinen) erfunden und eingeführt. Vor 30 Jahren wurde er von denselben Politikern, die ihn heute verdammen, als Automotor hoffähig gemacht und als besonders umweltfreundlich propagiert und subventioniert, weil er 30 % weniger CO2 ausstößt. Dass er auch Stickoxyde erzeugt, wusste man schon damals, war aber politisch nicht relevant.Dass die deutschen Ingenieure ihn zu einem hochwertigen, dem Benziner gleichwertigen Automotor entwickelten, ist eine weltweit herausragende Leistung, die man nicht genug würdigen kann anstatt sie nun zu Verbrechern und Idioten zu stempeln. Dass die Kampagne in USA losgetreten wurde, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die dortige Autoindustrie einen technisch überlegenen Konkurrenten loswerden wollte. Dass linksgrüne Aktivisten aus Deutschland Schützenhilfe leisteten, offenbart deren Infamie.Grenzwerte werden als politisches Kampfmittel missbraucht. Mit fortschreitender Analysetechnik können inzwischen Stoffe bis fast auf Molekülebene nachgewiesen werden. Nicht wegen ihrer Gefährlichkeit, sondern aus politischer Opportunität werden der Technik nun Daumenschrauben angelegt, bis ein Auto (und andere industrielle Produkte) technisch und wirtschaftlich nicht mehr machbar ist.Die Berufung auf Grenzwerte ist reiner Alarmismus (BILD: „Der Tod liegt in der Luft“). Eine Gesundheitsgefährdung, die zu derart drastischen Einschnitten wie dem Verbot von Verbrennungsmotoren zwänge, ist weder kausal evaluiert noch durch eine konsistente Messmethodik nachgewiesen. Dass der Wert am Arbeitsplatz 20-mal höher sein darf als im Straßenverkehr, zeigt den politisch-manipulativen Charakter.Wie gefordert sind die Emissionswerte von den Technikern von 500 mg/km in den 1990-er Jahren auf inzwischen 40 (EURO6-Norm) abgesenkt worden. 70% der Stickoxyde sind bereits herausgefiltert, ohne den CO2-Ausstoß zu erhöhen. Wer nur halbwegs technisch bewandert ist, weiß welche Leistung dies bedeutet. Dafür gebührt den Technikern Hochachtung statt Hasstiraden.Sollte es strafrechtliche Delikte gegeben haben – was bisher gerichtlich nicht bewiesen ist und solange gilt in einem Rechtsstaat die Unschuldsvermutung -, so ist die Aufklärung einzig und allein Aufgabe von Staatsanwälten und Richtern. Und nicht von einem selbsternannten „Volksgerichtshof“ aus Politikern und Medien.So wie der Diesel einst als Zukunftsvision gefeiert wurde, so ist es jetzt das E-Auto. Sein Kernelement, die Batterie, wird bei einem flächendeckenden Einsatz gewaltige Mengen von Lithium, Kobalt u.a. knappen Rohstoffen verbrauchen, die unter bedenklichen Explorationsverhältnissen (Kinderarbeit) und hohem Energieaufwand gewonnen und verarbeitet werden. Seine Umweltbilanz ist damit schlechter als beim heutigen Auto, sodass sein Verdikt genauso vorhersehbar ist wie beim Diesel. Ganz abgesehen davon, dass sein flächendeckender Einsatz an der Reichweite und der Tanklogistik scheitern wird.Der Börsenwert von Tesla schießt durch die Decke, aber der Tesla hat bisher noch keinen Dollar verdient. Damit erinnert er an die Tulpenblase im 16. Jh., dem ersten Börsencrash. Zum Glück für die amerikanischen Steuerzahler werden die Verluste von Elon Musk and Friends getragen – im Gegensatz zu den deutschen Subventionen, die verschwendete Steuergelder sind, denn Batterieproduktion in Deutschland erscheint allein aus Produktionskostengründen wenig wahrscheinlich.Fazit:Das Ende des Diesels wäre das Ende des Benziners, weil dann die CO2-Grenzwerte nicht mehr einzuhalten sind und das E-Auto noch in den Sternen steht.Im Rahmen der Energiewende wurden die nationalen Energiekonzerne EON und RWE zerschlagen, und viele Unternehmen sind bereits ausgewandert oder investieren nicht mehr in Deutschland. Nun sind die Automobilindustrie und die individuelle Mobilität an der Reihe. Ziel des Angriffs aber ist die Einführung einer sozialistischen Kommandowirtschaft: nicht der Markt entscheidet, sondern ideologische Planwirtschaftler. Wie in der DDR.Linke Öko-Extremisten haben bereits das Verbot des Verbrennungsmotors gefordert. Damit droht das Ende der Autoindustrie. Damit stehen nicht nur 800.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel, sondern der gesamte industrielle Kern Deutschlands und seine Exportfähigkeit. Es drohen der Ausstieg aus der Wohlstandsgemeinschaft und der Einstieg in die Armutsgesellschaft.Wir fordern:Schluss mit der ideologischen Verteufelung einer leistungsstarken Industrie, die die Basis unseres Wirtschaft und des Wohlstandes ist.Die deutsche Automobilindustrie baut heute die besten und saubersten Autos der Welt – Diesel wie Benziner. Lasst sie in Ruhe weiter bauen und unseren Wohlstand mehren. In einem Rechtsstaat ist für Verfehlungen die Justiz zuständig und nicht die Politik. Und es gilt die Unschuldsvermutung.Das E-Auto steht in den Sternen. Ob nach dem Öl die Batterie oder die Brennstoffzelle kommt oder ein Wasserstoff- oder Erdgasantrieb oder sonst was, weiß heute niemand – außer Ideologen. Lasst die Bürger und den Markt entscheiden. Sie lagen bisher immer richtig. Immer wenn der Staat ideologisch interveniert, geht es schief.Durch Fahrverbote darf es nicht zu einer Enteignung von Bürgern kommen, die im Vertrauen auf den Staat Kaufentscheidungen getroffen haben.Es muss Schluss sein mit Bevormundung in Energie und Mobilität. Fahrräder sind ein wunderbares Sport- und Freizeitgerät, aber kein modernes Mobilitätssystem. Der ÖPNV kann die individuelle Mobilität nur ergänzen, aber nicht ersetzen. Der Weg in die Kommandowirtschaft, der ein Weg in die Knechtschaft (Hayek) ist, muss gestoppt werden.



