Double-Ended-Technologie von GIB Lighting für optimale Lichtausbeute

Mit der GIB Lighting Flower Spectrum XTreme Output DE 1000 W 400 V bringt GIB Lighting ihr erstes Double-Ended-Leuchtmittel heraus. Dieses in Deutschland hergestellte Blüteleuchtmittel überzeugt aufgrund seiner Bauweise mit einer besseren Abstrahlung, einer höheren Lichtausbeute sowie einem breiteren Farbspektrum als Single-Ended-Leuchtmittel.Für den reibungslosen Betrieb sind Reflektoren mit Double-Ended-Fassung notwendig, wie zum Beispiel die Adjust-A-Wings Reflektoren mit Hellion DE-Fassung. Um den Einstieg in die Double-Ended-Technologie zu erleichtern, bietet GIB Lighting eigens zusammengestellte Beleuchtungssets an, inklusive Adjust-A-Wings Reflektor mit Double-Ended-Fassung sowie Double-Ended-Leuchtmittel und passendem Vorschaltgerät.Double-Ended schlägt Single-EndedHerkömmliche Leuchtmittel wie Metallhalogen- und Natriumdampflampen sind zumeist als Single-Ended-Variante mit einem Sockel erhältlich. Double-Ended-Leuchtmittel haben dagegen zwei Sockel und sorgen mit ihren schmalen Glaskörpern für bessere Leistungswerte als Leuchtmittel mit einem Sockel.Zum Vergleich: Die Natriumdampflampe GIB Lighting Flower Spectrum XTreme Output 1000 W 400 V hat eine Lichtstärke von 143.500 lm und einen PAR-Wert von 1.900 µmol/s. Dagegen besitzt das Double-Ended-Pendant GIB Lighting Flower Spectrum XTreme Output DE 1000 W 400 V eine Lichtstärke von 147.000 lm und einen PAR-Wert von 2.100 µmol/s.Auf Nummer sicher mit Double-Ended-BeleuchtungssetsWer in die ungeahnten Leistungsbereiche der Double-Ended-Technologie hervorstoßen möchte, greift am besten auf bereits zusammengestellte Double-Ended-Beleuchtungssets zurück. Dies gibt die Sicherheit, dass die einzelnen Komponenten zusammenpassen und für eine maximale Lichtausbeute sorgen.GIB Lighting bietet optimal zusammengestellte Beleuchtungssets an, die neben der GIB Lighting Flower Spectrum XTreme Output DE 1000 W 400 V verschiedene Adjust-A-Wings Reflektoren mit Hellion Double-Ended-Fassung sowie das passende Vorschaltgerät GIB Lighting NXE 1000 W 400 V beinhalten.Die GIB Lighting Flower Spectrum XTreme Output DE 1000 W 400 V und Double-Ended-Beleuchtungssets sind ab sofort in jedem gut sortierten Growshop erhältlich.



Bildinformation: GIB Lighting Flower Spectrum XTreme Output DE 1000W 400V / Grow In AG