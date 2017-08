(fair-NEWS)

Der Klangschalen- und Esoterikgroßhändler Abaton Vibra ist im August in neue Räume umgezogen. Nun fehlt leider der Platz für ein wunderschönes buddhistisches Thangka.2007 hat Firmeninhaber Frank Plate drei Tage lang in Kathmandu nach einem passenden, sehr großen Rollbild für seinen sieben Meter hohen Seminarraum gesucht. Und er wurde fündig.Ein original buddhistisches Rollbild mit dem Motiv eines Padmasambhava mit den Maßen 2,3 Meter breit und 4,5 Meter lang zierte seitdem den Seminarraum von Abaton Vibra. Das Thangka-Rollbild hat eine außergewöhnliche Ausstrahlung. Sanft und kraftvoll sendet der Padmasambhava ganz besonders heilsame Schwingungen aus."Er ist so wunderschön, aber leider habe ich keinen Raum mehr zum Aufhängen, unsere Halle wird abgerissen, die neuen Räume sind zu klein und ich habe auch zu Hause keinen Platz dafür. Zehn Jahre Klangschalenarbeit sind in ihm gespeichert, so etwas wird sich kaum wiederfinden", erklärt Frank Plate.Deshalb sucht er nun nach einem neuen Zuhause für diesen besonderen Schatz asiatischen Kunsthandwerks. Natürlich ist das Rollbild ein handgemaltes Unikat mit hochwertigen Naturfarben und auch mit echtem Gold. Es ist von einer sehr hochwertigen Qualität und war außerordentlich teuer. Der Neupreis lag bei etwa 10.000 Euro.Frank Plate nimmt gerne faire Preisangebote entgegen und hofft, dass das Rollbild bald in ein neues Zuhause umziehen kann.



Bildinformation: Zu verkaufen - 4,5 Meter langes buddhistisches Rollbild Padmasambhava