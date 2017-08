(fair-NEWS)

Drei Tage lang eintauchen in die Welt der Planetenschalen und lernen, wie man sie für die Chakren- und Auraarbeit nutzen kann. Energetische Hintergründe zum Klangschalenspielen in Verbindung mit dem Energiekörper des Menschen erfahren.Das Seminar Chakren und Klangschalen ist der Energiearbeit mit Klangschalen und dabei auch dem Klangbad gewidmet. Es gibt viele Menschen, denen es unangenehm ist, Klangschalen auf dem Körper zu spüren. Andere sind neugierig, wie Klangschalen mit ihrer Schwingung in der Aura und auf die Energiezentren des Körpers wirken.Seminarleiterin Christina Plate stellt spannende und interessante Ideen und Methoden vor, wie Klangschalen und dabei insbesondere die ausgemessenen Planetenklangschalen energetisch genutzt und eingesetzt werden können. Die Teilnehmer tauchen theoretisch und vor allem praktisch in die energetische Klangarbeit ein und dürfen dabei auch selbst erspüren, wie unterschiedliche Schwingungen auf sie selbst wirken, dürfen ihre eigenen Lieblingsklänge entdecken und Klangbäder genießen. Im Klangbad werden Klangschalen um den Körper des Empfangenden aufgestellt, sodass intensiv in den wohltuenden Klangschwingungen gebadet werden kann. Dabei sind Klangbäder auch für mehrere Personen gleichzeitig möglich. Im Seminar erfahren die Teilnehmer, wie Klangbäder als Einzel- und auch Paar-Sitzung erfolgreich durchgeführt werden.Alles in allem ein Seminar, das erfahrbar macht und lehrt, die Energien im Körper mit Hilfe von Klangschalen auszugleichen und zu harmonisieren.Die Seminartermine von Abaton Vibra:<a href="https://www.sound-spirit.de/www/klangschalenseminare/seminartermine.php">https://www.sound-spirit.de/www/klangschalenseminare/seminartermine.php</a>



Bildinformation: Chakren und Klangschalen - Seminar in Stuttgart