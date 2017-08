Ohne Führung keine Veränderung

Pressemitteilung von Andrea Langhold – Konflikte bewegen

Wie das herrschende Dilemma in Krankenhäusern zu lösen ist, weiß Sparringspartnerin Andrea Langhold

(fair-NEWS) Führungskräfte in Krankenhäusern sind extrem gefordert - der Grund? Instabilität - das "Umfeld Krankenhaus" verändert sich. Digitalisierung, Zerschlagung der alten Strukturen, der akute Ärztemangel, die Akademisierung der Pflege, Berge administrativer Erledigungen und die stetig steigende Patientenzahl sowie Notwenigkeit, die Häuser wirtschaftlich überlebensfähig zu machen, um nur einige Punkte zu nennen. "Diese Aufgaben zu managen gepaart mit neuen Geschäftsprozessen und der Implementierung von Qualitäts- und Risikomanagement lösen Veränderungen aus, die zu einem hohen Konfliktpotenzial führen", so Andrea Langhold, Troubleshooterin und Sparringspartnerin, die sich auf die Themen Konflikte und Umsetzungsstrategie spezialisiert hat.



"Führungskräfte müssen nicht nur ihre fachlichen Grenzen überwinden, sondern zusätzlich Zeit finden, sich gerade jetzt ihrer Führungsaufgabe zu widmen. "Oft bleibt dies auf der Strecke", erzählt Langhold. In solchen Situationen ist eine Führungskräfteentwicklung eine zusätzliche Herausforderung - aber nur auf den ersten Blick. Ein straffes und praxisorientiertes Programm, das direkt bei den aktuell bestehenden Problemen der Stationen und Bereiche ansetzt, soll eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die das Umsetzen von Veränderungen erleichtert und Konflikte sowie Widerstände nutzt, um das System in die gewünschte Richtung zu bewegen. "Solch eine Investition hat einen Mehrwert auf allen Ebenen."



In der Arbeit mit ihren Kunden spricht Langhold Klartext und kommt ohne Umschweife zum Punkt: "Was ich wahrnehme und wo ich Verbesserungs- wie auch Handlungsbedarf entdecke, behalte ich keinesfalls für mich". Auf diese Weise erreicht sie es, dass Führungskräfte in schwierigen Führungssituationen handlungsfähig bleiben.



Als am 11. September 2001 die ersten Meldungen auf CNN zu sehen waren, standen Betroffenheit und Verwirrung im Vordergrund. Für Andrea Langhold war sofort klar, was zu tun war: Als ehemalige Einsatzleiterin bei Austrian Airlines holte sie sofort alle Flieger zurück. Es ist ihre Fähigkeit, die noch fehlenden Informationen mit einer ganzheitlichen Wahrnehmung, wie bei einem Puzzle, zu einem Ganzen zusammenzufügen.



Konflikte bewegen



Heute in der Arbeit mit ihren Kunden spricht die Troubleshooterin und Sparringspartnerin Klartext. Ohne Umschweife bringt sie auf den Punkt, was sie wahrnimmt und wo sie Verbesserungs- und/oder Handlungsbedarf erkennt. Ihr Ziel: Führungskräfte sollen in schwierigen Situationen weiterhin handlungsfähig bleiben. Mit Humor und der Außenperspektive findet sie oft mit Leichtigkeit neue und andere Lösungen. Weil: Vieles ist gar nicht so schwer, wie wir glauben.



Kommen Sie also in Bewegung!

«Ohne Führung keine Veränderung»

