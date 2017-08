Regent Seven Seas Cruises® gibt neue 2019-20 Routen bekannt

(fair-NEWS)

Reisende können sich auf vier Jahre voller faszinierender Routen mit der inklusivsten Luxuserfahrung der Welt freuen – der neue Kreuzfahrt-Atlas 2018-20 ist ab sofort online und zur Bestellung verfügbarSouthampton/Frankfurt, 23. August 2017. Als inklusivstes Luxusangebot auf See stellt Regent Seven Seas Cruises® die Kreuzfahrtsaison 2019-20 vor – mit 118 neuen Routen zwischen März 2019 und Juni 2020 an Bord der wohl luxuriösesten Flotte auf den sieben Weltmeeren, Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Voyager, und Seven Seas Navigator.Gäste können einer Sammlung an neuen bereichernden und alle Sinne umfassenden Routen wählen, mit einer Dauer zwischen sieben und 131 Übernachtungen im Mittelmeer und Nordeuropa, in Alaska, Kanada und Neuengland, in der Karibik, Südamerika, Asien sowie in Australien und im Südpazifik.Die Tarife von Regent Seven Seas Cruises® beinhalten die Unterbringung ausschließlich in Suiten, exquisite Spezialitätenrestaurants, inkludierte Hin- und Rückflüge, im Reisepreis enthaltene unbegrenzte Landausflüge, inkludierte grenzenlose WLAN-Nutzung, unbegrenzte Getränkeauswahl inklusive feiner Weine und Premium-Spirituosen, im Voraus bezahlte Trinkgelder sowie Transfers zwischen Flughafen und Schiff. Gäste in Suiten des Concierge-Levels und höher kommen außerdem in den Genuss einer inkludierten Übernachtung im Hotel bevor sie an Bord des Schiffes gehen.• Die neuen Reisen 2019-20 sind ab sofort buchbar.„Die beste Art, die Welt zu entdecken, ist mit Regent Seven Seas Cruises®“, sagt Jason Montague, President und CEO von Regent Seven Seas Cruises®. „Dank der neuesten Kreuzfahrten für 2019-20 stehen Reisenden vier Jahre an spannenden Routen zur Verfügung, aus denen sie ihre ganz eigene, unvergessliche und höchst luxuriöse Reise wählen können. Ob bei der ersten Reise mit Regent Seven Seas Cruises® oder der vierzigsten – unser Personal und die Crew heißen jeden Gast aufs herzlichste Willkommen und bieten vom ersten Moment an unsere personalisierten Service, sodass sich unsere Gäste sofort wie zu Hause fühlen.“Reisende können aus zwei neuen und aufregenden Grand Voyages wählen, die sie in die Region eintauchen und jeden Tag neue Häfen entdecken lässt. Die Grand Arctic Quest wird Gäste in 77 Übernachtungen von London nach New York an Bord der Seven Seas Navigator mitnehmen zu den Britischen Inseln, Island, Skandinavien, Grönland und Neuengland. Auf der Rundfahrt Circle South America ab und nach Miami umrunden Gäste an Bord der Seven Seas Mariner in 66 Übernachtungen Südamerika und erkunden den Amazonas. Gästen auf einer Grand Voyage und auf der Weltreise von Regent Seven Seas Cruises® stehen zusätzliche, exklusive Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter inkludierte Flüge in der Business Class, begleitende Veranstaltungen an Land, unbegrenzter Wäsche-Service inklusive Reinigung und Bügeln, ein Erinnerungsgeschenk, Telefonzeit pro Suite und vieles mehr.• Faszinierende Routen an Bord der wohl luxuriösesten FlotteDie Seven Seas Explorer, das wohl luxuriöseste Schiff auf den sieben Weltmeeren, wird zwischen April und November 2019 um Nordeuropa und im Mittelmeer kreuzen, von Dezember 2019 bis Februar 2020 dann in der Karibik. Das Schiff wird als erster Regent-Luxusliner Punta Cana in der Dominikanischen Republik an Weihnachten 2019 anlaufen. Auf der Seven Seas Explorer werden Gäste im März 2020 außerdem die Möglichkeit zu Durchquerungen des Panama-Kanals haben, einmal in westlicher und einmal in östlicher Richtung, bevor das Schiff im April die Reise nach Europa antritt.Ihren Favoriten unter den Alaska-Routen können Gäste auf der Seven Seas Mariner erleben, die zwischen Mai und September 2019 die Region erkundet. Im Oktober wir das Schiff in der Karibik kreuzen und erstmals im Hafen von Acujutla in El Salvador anlegen. Anschließend steht die 66-tägige Umrundung Südamerikas auf dem Programm. Nach einer Durchquerung des Panama-Kanals von Miami aus beginnt ab 24. Januar 2020 an Bord der Seven Seas Mariner die Weltreise in San Francisco, wo sie nach 131 Übernachtungen auch wieder endet.Zurück ins Mittelmeer geht es für die Seven Seas Voyager von April bis Oktober 2019. Im Anschluss daran, von November 2019 bis März 2020, wird der Luxusliner in asiatischen und südpazifischen Häfen den Anker auswerfen. Im Januar stehen Reisenden außerdem zwei Routen in Australien und Neuseeland zur Verfügung. Erstmals anlaufen wird das Schiff die Häfen von Kos in Griechenland, dem korsischen Calvi (Frankreich), Miyazaki (Aburatsu) in Japan und dem neuseeländischen Nelson.Die Seven Seas Navigator wird im Juni und Juli 2019 nordeuropäische Gewässer befahren und erstmals in den Häfen Cherbourg (Frankreich), Fishguard (Wales), Galway (Irland), Kollafjord (Färöer), Patreksfjördur und Husavik (Island) sowie Molde (Norwegen) anlegen.Ab August bis Oktober 2019 stehen Bermuda, Kanada und Neuengland auf dem Programm, anschließend nimmt die Seven Seas Navigator bis März 2020 Kurs auf Australien, Neuseeland und den Südpazifik. Dort werden Gäste zum ersten Mal mit Regent Seven Seas Cruises® auf der Isle of Pines in Neukaledonien, Phillip Island in Australien und Adamstown auf den Pitcairn Islands von Bord gehen können.• Noch mehr genießen, noch mehr entdeckenAuf ausgewählten Kreuzfahrten an Bord der Seven Seas Voyager und der Seven Seas Navigator in Asien und dem Südpazifik kommen Gäste aller Suiten-Kategorien in den Genuss eines inkludierten Landprogramms mit drei Übernachtungen, das vor oder nach der Kreuzfahrt stattfinden kann und sie tiefer in die Kulturen der Region und in Destinationen wie Shanghai, Hongkong, Singapur, Bangkok, Bali, Sydney, Neuseeland sowie Dubai und die Emirate eintauchen lässt. Zusätzlich stehen Gästen optionale Landprogramme mit einer Dauer zwischen einer und drei Übernachtungen zur Verfügung, die sie zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im Landesinneren mitnehmen, darunter das Taj Mahal in Indien, Kambodschas Tempelanlage Angkor Wat und die ägyptische Stadt Luxor. Die Überlandprogramme kosten ab 999 US-Dollar pro Person.• Neuer Kreuzfahrt-Atlas 2018-2020 ab jetzt erhältlichDen brandneuen Kreuzfahrt-Atlas mit allen verfügbaren Routen 2019 bis 2020 sowie den Kreuzfahrten ab Januar 2018 können Interessierte ab sofort bestellen oder online einsehen unter www.rssc.com/order-brochure . Der Kreuzfahrt-Atlas präsentiert die atemberaubenden und wunderschönen Destinationen, aus denen Gäste wählen können, und informiert über den erstklassigen Service an Bord und die großartige Erfahrung, die Reisende mit der wohl luxuriösesten Flotte der Welt erwartet.Detaillierte Informationen zu dieser Pressemitteilung erhalten Interessierte im Internet unter http://gce-agency.com/deutsch/Kunden/Presselounge/Regent/RSSC-2019-20-Voyage-Collection/



Bildinformation: Regent Seven Seas Cruises® gibt neue 2019-20 Routen bekannt