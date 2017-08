100 % Wunder über Wunder beim 21. IHK Gründertag

(fair-NEWS)

Am 04. November 2017 ist die Konzept- und Werbeagentur aus der Altstadt von Hannover zum 6. Mal in Folge wieder mit dabei - beim 21. IHK Gründertag in Hannover. Neben wertvollen Tipps zur Gründung eines Unternehmens gibt es dieses Jahr exklusiv und einmalig einen Gründungsgutschein im Wert von 1000,- EUR* zu gewinnen.#andersgründen #anderswerben - Gründungsberatung & Werbung aus einer HandWer ein Unternehmen gründen möchte, ist bei der MIU24® genau richtig. Mit 10 Jahren Agenturerfahrung weiß das Team der MIU24® Gründer und Start UP"s zu beraten und diese gekonnt in Szene zu setzen. In einem All-In-One Gründungspaket bietet die Konzept- und Werbeagentur Gründern und Start Up"s von der Gründungsberatung bis hin zur Umsetzung von Werbe - und Marketingmaßnahmen einen Rund-Um-Service."Gründung ist nicht einfach. Viele geben gute Ratschläge, ohne selbst gegründet zu haben. Wir quatschen nicht um den heißen Brei, sondern stehen an der Seite des Gründers. Gründung ist ein Prozess, den wir mit Leidenschaft begleiten.", so Marco La-Greca, Gesellschafter der MIU24®.In die Rolle des Selbstständigen können Jürgen und Marco La-Greca sich sehr gut hinein versetzten. 10 Jahre sind es schon von der Idee der Gründung bis heute. Vor 8 Jahren gründeten sie die erste Festpreis-Werbeagentur in Hannover. Mit der Gründungsberatung der MIU24® haben Gründer und Start Up"s die Chance den Grundstein für ihre Zukunft zu legen. Mit ihrer aktiven Hilfe und Gründungsberatung konnten Jürgen und Marco La-Greca bereits über 100 angehende Gründer mit großer Freude zu ihrer erfolgreichen Selbstständigkeit verhelfen.Top 10 für erfolgreiche Gründungswerbung - Aus 10 Jahren AgenturerfahrungIn ihrem Vortrag beim 21. IHK Gründertag verraten Jürgen und Marco La-Greca exklusiv und einmalig die Top 10 für erfolgreiche Gründungswerbung aus ihren 10 Jahren Agenturerfahrung. Kein angehender Gründer sollte den verpassen. Außerdem haben am 04. November angehende Gründer und Start Up"s die Chance, sich vor Ort wertvolle Tipp"s und Tricks für ihre Gründung zu holen. Mit am Stand der MIU24® vertreten ist auch Julian Jaschinger von VerumVita®. Er steht für Fragen gern zur Verfügung und berichtet aus erster Hand von seinem Weg zur Selbstständigkeit mit Unterstützung der MIU24®."Von den Jungs von MIU24® fühle ich mich bei der Gründung meines Unternehmens mehr als gut unterstützt. Die Beiden ergänzen sich unglaublich gut in ihren Fähigkeiten und Stärken. Des Weiteren haben sie wirklich verstanden,worauf es mir bei der Gestaltungmeines Corporate Designs ankommt und dies perfekt umgesetzt.Am allerwichtigsten ist mir allerdingsdie Art und Weise der Zusammenarbeit. Diese fand stets auf gleichberechtigtem Niveau statt und ich konnte und kann innerhalb des Schaffungsprozesses immer meine Anregungen, Vorstellungen und Kritik mit einbringen.", so Gründer Julian Jaschinger.100 % Wunder über Wunder - Gründungsberatung im Wert von 1000,- EUR* gewinnenEin Gründungsgutschein im Wert von 1000,- EUR* können Gründer jetzt sogar gewinnen. Beim 21. IHK Gründertag verlost die MIU24® diesen Gründungsgutschein für Gründungsberatung im Wert von 1000,- EUR*."Mit unserer Gründungsberatung wollen wir Gründern und Start Up"s unsere Erfahrungen und das geballte Wissen mitgeben, welches wir in über 10 Jahren Agenturerfahrung sammeln durften.", so Geschäftsführer Jürgen La-Greca.Kostenfrei anmelden kann man sich auf der Website der Konzept- und Werbeagentur. Die ersten 50 Teilnehmer haben außerdem die Chance, sich am Stand der Konzept- und Werbeagentur einen #wundersack² zu sichern. Das Team der MIU24® freut sich auf zahlreiche Gründer an ihrem Stand beim 21. IHK Gründertag.



Bildinformation: MIU24® Wunder über Wunder zum IHK Gründertag