AGAMON Consulting bei BAFA akkreditiert

Berlin, 23.08.2017 - Seit kurzem ist die Berliner AGAMON Consulting GmbH, eine auf Risiko- und Compliance Management spezialisierte Beratungsgesellschaft, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gelistet. Mit dem Nachweis eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems erlangte die Gesellschaft die Akkreditierung.Warum ist diese Akkreditierung so bedeutsam?Das BAFA bietet ein Förderprogramm im Bereich der Unternehmensberatung an. Das neue Programm "Förderung unternehmerischen Know-hows" richtet sich an Unternehmen, die bereits gegründet sind. Hierzu zählen:- Junge Unternehmen, die nicht länger als zwei Jahre am Markt sind (Jungunternehmen)- Unternehmen ab dem dritten Jahr nach der Gründung (Bestandsunternehmern)- Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden - unabhängig vom Unternehmensalter (Unternehmen in Schwierigkeiten)Die Unternehmen müssen ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und der EU-Mittelstandsdefinition für kleine und mittlere Unternehmen entsprechen.Gefördert werden allgemeine Beratungen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung.Die Bemessungsgrundlage für die Förderung liegt zwischen 3.000 EUR und 4.000 EUR - je nach Standort (alte oder neue Bundesländer) werden zwischen 50% und 80% gefördert, so dass der Förderbetrag zwischen 1.500 EUR und 3.200 EUR liegt.Beim BAFA akkreditierte Beratungsunternehmen können für ihre Kunden die Förderung beantragen. AGAMON Consulting GmbH bietet diesen Service für ihre Kunde kostenfrei an und übernimmt die Antragstellung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.Bei AGAMON Consulting wird die Förderung konkret für die Beratungsleistung "Compliance Audit" angeboten. Nähere Informationen hierzu unter