Industrie Medienkonverter mit maximaler Flexibilität und Bandbreite bei minimalen Abmessungen

Pressemitteilung von UBF EDV Handel und Beratung Jürgen Fischer GmbH

UBF EDV Handel und Beratung stellt einen Industrial Gigabit Ethernet Medienkonverter für die Montage auf 35mm DIN Hutschiene vor.

(fair-NEWS) Mit 26x95x75mm (BxHxT) ist er klein, gehört jedoch zu den Großen in Bezug auf Leistung und Flexibilität.



Der Kompakte Medienkonverter im robusten Metallgehäuse verfügt über einen RJ-45 Anschluss für 10MBit/s Ethernet, 100MBit/s Fast Ethernet oder 1000MBit/s Gigabit Ethernet und einen Dual Speed SFP Steckplatz für 100MBit/s Fast Ethernet oder 1000MBit/s Gigabit Ethernet SFP Module. Damit kann der Medienkonverter überall dort eingesetzt werden, wo zwischen Kupfer und LWL gewandelt werden soll. Die Art der Verbindung wird durch die Auswahl des SFP Moduls bestimmt. Die Platzaufwändige Lagerung unterschiedlicher Medienkonverter als Ersatzbevorratung entfällt.



Mögliche Verbindungen:

RJ-45: 10/100/1000MBit/s

LWL: 100/1000Mbit/s abhängig vom SFP Modul

Framesize: max. 10KBytes Jumbo Frames

SFPs :

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Multimode

Singlemode/Monomode

Multimode BiDi/WDM

Singlemode BiDi/WDM

CWDM

DWDM

Optische Kunststofffasern (POF)



Artikelreferenz:

129810003 Industrial GbE LWL Konverter -10°..+70°C

129810004 Industrial GbE LWL Konverter -40°..+75°C



Deeplink:

Industrial Ethernet:

Bildinformation: UBF EDV Handel und Beratung Jürgen Fischer GmbH

UBF EDV Handel und Beratung

Jürgen Fischer GmbH

Am Industriepark 3

84453 Mühldorf am Inn

Germany



Tel: +49 (0)2305 9634 0

Fax: +49 (0)2305 9634 17

eMail:

Homepage: www.ubf.de

Online-Shop: www.ubf.de/shop

News Übersicht: www.ubf.de/newsde



Anbieter von aktiven und passiven Komponenten für die Datenkommunikation.



Wir haben uns drei Schwerpunkte gesetzt:



1. die besonderen Anforderungen der Industrie

2. die Lichtwellentechnologie

3. Power over Ethernet



Für Industriekunden und Gewerbe mit ähnlichen Anforderungen halten wir Komponenten bereit, die insbesondere auf hohe Belastung und Verfügbarkeit ausgelegt sind.



Dazu gehören Geräte mit erweitertem Temperaturbereich, Optionen für redundante Wege und Stromversorgung, potenzialfreier Relaisausgang als Alarmkontakt für Störmeldungen, Installation im Schaltschrank auf der DIN Hutschiene, armierte Kabel und Mobilkabel, auch schleppkettentauglich.



Mit dem Sortiment an aktiven Komponenten ermöglichen wir die Datenübertragung vieler verschiedener Protokolle. Dazu gehören:

- analoge Messdaten

- digitale Schaltsignale

- seriell RS-232, RS-422, RS-485

- ISDN S0, E1 (S2M) und E3

- Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GB Ethernet

- protokolltransparent

- PoE für Fast und Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at

