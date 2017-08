(fair-NEWS) Online-Shop für Mode im Streetwear Luxussegment



Fashiondrugs.com verbindet Streetwear Trends zum E-Commerce mit dem wachsenden Streetwear alternativen Luxusmarkt



Am 1. Januar war es soweit , nach 12 Monatiger Planung ein Italienisch / Deutscher Online Shop für Designer Streetwear alternative Marken im Mode Bereich internationaler und nazionaler Luxusmarken. Von Gucci bis Dolce Gabbana und Philipp Plein – und aber auch Händler können bei Fashiondrugs.com High-End- und Luxusartikel Einkaufen. Der Mailänder Startup mit Büro in Frankfurt vereint damit die steigende Nachfrage nach Streetwear Luxusgütern mit REDUZIERTEN Preisen .und den neuen Trend zum Commerce.



Neuer Verkaufsansatz – Das Net-A-Porter für die Streetwaer Luxusmarken Branche



Mit dem neuen Konzept will FASHIONDRUGS seinen Kunden ein einzigartiges Shopping-Erlebnis bieten. Bislang blieben für die Suche nach Designerartikeln mit Reduzierten preisen im Internet nur Auktionsplattformen. Oft mit der Frage verbunden, ob der Artikel ein Original ist und ohne eine besonders ansprechende Produktpräsentation. Anders bei FASHIONDRUGS: Die Plattform setzt auf ein vielfältiges Produktangebot und eine hochwertige Darstellung. Ein Expertenteam überprüft die Zulieferer durchlaufend um die best möglichen Preisen und Angebote Anbieten zu können. „Mit FASHIONDRUGS wollen wir das Net-A-Porter die erste Anlaufstelle Im Streetwear Luxusmarkt-Bereich werden“, erkläre die Gründer Fashiondrugs.com ihre Vision. Zudem bietet FASHIONDRUGS Betreibern von Online Shops und Shop ,auch einen gesonderten Bereich an für den Marken Mode Online Großhandel an.



Wachsendes Segment – Luxus Streetwear kommt nicht aus der Mode



Zalando und Yoxx haben es vorgemacht: Sharing und Commerce sind als Trend auch in der Mode-Branche angekommen. Gleichzeitig boomt der Luxusgütermarkt, dessen weltweiter Umsatz in 2015 um zehn Prozent auf 259 Milliarden Euro* angestiegen ist. FASHIONDRUGS schließt mit seinem Konzept eine Marktlücke und verbindet beide Trends: „Viele hochwertige Designerstücke und Top Preise sowie auch schnelle Lieferrungen , machen Fashiondrugs.com zu dem Online Streetwear Shop überhaupt , Bis zu 90% kann man im Online Shop Fashiondrugs.com beim Einkauf Sparen , und mit Kostenlosem Versand und 100 Tage Rückgaberecht schließen wir somit alles das ein was die Kunden von Heute möchten “, sagt Paula de Santis. Die 29-jährige Mailänderin war in der Fashion-Branche tätig, bevor sie die digitale Wirtschaft für sich entdeckte und nun mit FASHONDRUGS ihre beiden Leidenschaften für Mode und Startups miteinander vereint. FASHIONDRUGS hat sie gemeinsam mit ihrem Co-Geschäftsführer Andrian Ossur gekründet



Über Fashiondrugs



Fashiondrugs.com ist ein großes Designer Streetwear Luxus Mode Online-Kaufhaus für Kleidung,Schuhe und Accessoires der großen Streetwear Marken wie Gucci , Dolce & Gabbana , Fendi , Chanel und andere. Wir wählen die besten Kollektionen der führenden Marken der Modebranche aus. Jeden Tag bereichern wir unseren Katalog um Hunderte von neuen Produkte für Damen, Herren und Kinder zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Folgen Sie uns auch auf den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Newsletter und Erhalten Sie 10euro Gutschein für Ihre erste Bestellung ! So bleiben Sie informiert über die Trends und erhalten exklusive Angebote.Nehmen Sie sich etwas Zeit und entdecken Sie die ganze Welt der Frühjahr / Sommer Kollektionen von Fashiondrugs.com Wir bringen die Mode zu Ihnen nach Hause!