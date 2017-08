Auto-Praxistest-Report: neue Serie "Autos von früher"

(fair-NEWS)

23. August 2017. Siegen (DiaPrw). Die "Badewannne", der Ford 17 M mit den fließenden Formen, war früher vielen Autofreunden ein Begriff, und den VW Käfer wissen noch die meisten einzuordnen. Bald drängten auch Fahrzeuge aus Japan auf den Markt. "Wie fühlten sich die Autos von vor 20 und über 30 Jahren an?" fragte man sich bei Presseweller ( www.presseweller.de ). Deshalb fiel der Entschluss, ab der aktuellen Ausgabe 27 des "Auto-Praxistest-Report" in loser Folge über solche "Oldies" aus langer Eigen- oder Testerfahrung zu berichten. Die seinerzeit flotten Turbos von Mitsubishi machen den Anfang. Unabhängig davon stehen die aktuellen Tests im Focus, dieses Mal der Dacian Logan MCV Stepway Celebration.Unter dem Motto "Großes Auto, kleiner Preis" stand bei Presseweller der Dacia Logan MCV in der Version Stepway Celebration im Test. Wie geräumig er ist und wie er sich fährt, lässt sich im mehrseitigen bebilderten Bericht im Auto-Praxistest-Report nachlesen. An aktuellen Modellen ist ebenfalls der Kia Sportage mit einem Fahrbericht vertreten. Zum Bereich Auto und Verkehr gibt es einen Beitrag zum leidigen Thema Blinken.Neu: Autos von früherDie neue Serie "Autos früher von früher" startet mit einem damals "heißen Gerät", dem 170 PS (rd. 125 kW) kräftigen Mitsubishi Galant Turbo ECI in älterer und Folge-Ausführung. Die Leser erfahren, wie begeisternd der Galant mit dem Turbo-Ottomotor losging und das Turbofeeling erlebt wurde, eine Wucht! Bei Dieselmotoren schon lange im Einsatz, haben mittlerweile viele Benziner Turbounterstützung durch moderne Ladesysteme, die relativ früh ansprechen und für gutes Drehmoment sorgen.Pressewellers optisch relaunchter Auto-Praxistest-Report kann ohne Anmeldung über die ebenfalls leicht überarbeitete Webseite "Auto" bei Presseweller als Magazin zum Blättern aufgerufen und frei gelesen werden:Auf der Autoseite finden sich weitere Themen. Ebenfalls beliebt sind die Reisethemen unter "Tourismus" mit Reiseberichten und Tipps.Zentraler Aufruf: www.presseweller.de Foto (© DiaPrw): Ausgabe 27 mit "altem" Galant Turbo ECI (o.) und neuem Dacia Logan MCV Stepway.Hinweis: Bei Interesse an diesen und anderen Einzelfotos bitte anfragen.



Bildinformation: Ausgabe 27 mit "altem" Galant Turbo ECI ( o.) und neuem Dacia Logan MCV Stepway. (Fotos: DiaPrw)