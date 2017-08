Loch im Leben – Katharina Ziegler

(fair-NEWS)

Irgendwann trifft er uns alle, der Tod. Er kommt ungefragt in dein Leben und reißt ein Loch, an dessen Rand du fassungslos stehst. Deine Trauer zuzulassen und gleichzeitig neu leben zu lernen, ist die Aufgabe eines heilsamen Trauerweges.Katharina Ziegler, Theologin und Trauerexpertin, teilt in diesem Buch leicht verständlich und praxisnah ihr Erfahrungswissen aus 25 Jahren mit dir.Erhältlich als Softcover (ISBN: 978-1-627846-12-7)als Hardcover (ISBN: 978-1-627846-11-0)oder als EBook (ISBN: 978-1-627846-13-4)Leseprobe und Bestellung:Die Autorin:Katharina Ziegler war 20 Jahre lang Pastorin der evangelischen Kirche, bevor sie sich im Jahr 2012 selbstständig machte. Seither arbeitet die Theologin unter anderem als Trauerrednerin und Trauerbegleiterin. Bei all ihrer Erfahrung mit dem Thema Tod ist sie selbst ein optimistischer und dem Leben zugewandter Mensch geblieben. Wer mit ihr zu tun hat, schätzt ihre authentische Art und ihre Fähigkeit, die Herzen zu berühren.Katharina Ziegler lebt zusammen mit ihrem Mann und ihrer jüngsten Tochter in Osterholz-Scharmbeck.



Bildinformation: Loch im Leben - ein wertvoller Ratgeber bei Todesfällen in der Familie