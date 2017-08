Nur die deutsche Sprache sieht die persönliche und die unpersönliche Ansprache vor

(fair-NEWS)

Nur in der deutschen Sprache kann jemand als »Sie«, also förmlich, höflich, distanziert oder als »du«, also vertraut, zugewandt, intim angesprochen werden. Die meisten Autoren von Sachbüchern lieben das distanzierte »Sie«. Alexander Nastasi, Autor aus Schwetzingen und seit über 10 Jahren als Mentalcoach tätig, findet »Du« passender.Im Juni 2017 hat er ein Buch herausgebracht, das einen einfachen und einprägsamen Titel mit einer sehr persönlichen Botschaft verbindet: »DU«, in dem Buch geht es um dich, um den Leser. Es ist ein Sachbuch und es wird sehr persönlich, verschiedene Menschen werden sagen, zu persönlich. Doch was will man machen, das eigene Ich ist nun mal das Direkteste, was ein Mensch hat. Keine Kleidung, keine Position, keine schützende Wohnung / Haus, Pool, Yacht. »Du« richtet sich an den nackten Menschen, an den Menschen, der jeder mal war und jederzeit wieder werden kann. Es richtet sich an dich.Das Buch ist über Amazon als Kindle E-Book und als gedrucktes Buch erhältlich.Dieses Buch nimmt an dem Kindle Storyteller 2017 teil. Neben der normalen Teilnahme ist es für die Teilnahme an der neuen Gruppe X von Amazon angemeldet.Das gedruckte Buch hat 65 Seiten und ist unter der ISBN 978-1521732526 gelistet.Das Kindle E-Book hat 729kb und ist bei Amazon unter der ASIN B073M7Z69R verfügbar.Ein direkter Link zum Buch: https://www.amazon.de/dp/B073M7Z69R/ Die Autorenseite von Alexander Nastasi ist hier zu finden: www.alexandernastasi.de



Bildinformation: Bild: Alexander Nastasi, Schwetzingen