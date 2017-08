Pressemitteilung von P&P Gruppe Bayern

(fair-NEWS) Die P&P Gruppe GmbH kann bei Ihrem Ziel, attraktive Portfolien zu akquirieren, erneut einen erfolgreichen Abschluss verbuchen - dieses Mal in Aschaffenburg. Es handelt sich hierbei um 9 Mehrfamilienhäuser nebst Teileigentum, die insgesamt 90 Wohnungen umfassen. Die Objekte verteilen sich auf fünf innerstädtische Standorte entlang des Stadtrings. Das Portfolio besteht dabei nahezu ausschließlich aus marktgerechten 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 44 und 83 Quadratmetern Wohnfläche. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtwohnfläche von ca. 5.300 Quadratmetern bei einem Vermietungsstand von rund 97 Prozent. "Aufgrund der Attraktivität der Standorte und der beliebten Lage innerhalb der Rhein-Main-Region sehen wir sehr gute Wertsteigerungspotenziale", sagt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe. Über den Namen des Verkäufers und die Höhe des Kaufpreises haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Auch weiterhin ist die P&P Gruppe auf der Suche nach interessanten Investitionsmöglichkeiten, um das selbstgesteckte Ankaufsziel für 2017 in Höhe von rd. 200 Millionen Euro wie geplant zu erreichen.

Die P&P Gruppe ist Investor und Immobilienentwickler mit Sitz in Fürth, München und Berlin. Das Unternehmen realisiert komplexe Projekte in den Segmenten Büro, Gewerbe, Wohnen und Hotel und ist zudem Experte auf dem Gebiet der Revitalisierung. Als Investor akquiriert und strukturiert P&P Immobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Süddeutschland, Hessen und Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe ist Michael Peter.

«P&P Gruppe GmbH erwirbt Wohnportfolio in Aschaffenburg»

Isaak-Loewi-Straße 1190763 FürthDeutschlandTelefon: 0911/766061-0Michael PeterSimons TeamAm Köttersbach 451519 Odenthalhajo@simons-team.de0171-3177157ex-prezz.dePubliziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung