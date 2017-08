(fair-NEWS)

Stromsparend, kompakt und vielseitig erweiterbar - drei Eigenschaften, die den Embedded Box PC TANK-870e-H110 von ICP Deutschland ausmachen. Der TANK-870e-H110 überzeugt mit performanten Quad C Intel® Quad Core i7 oder i5 Prozessoren (max. 32GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher) und ist dank max. 35 Watt TDP stromsparend zugleich. Eingebettet in ein lüfterloses und kompaktes Aluminiumgehäuse mit den Abmaßen von 132x255x190mm ist der TANK-870e-H110 standardmäßig mit drei Erweiterungsslots ausgestattet. Große Erweiterungsvielfalt bieten drei Backplane Varianten mit PCIe x4, PCIe x16, PCI und zwei Full-size PCIe Mini Card Slots. Über den internen Stromanschluss (max. 36W) können Add-on Karten mit ausreichend Strom (5V oder 12V) versorgt werden. Die an der Front herausgeführten I/O Schnittstellen umfassen vier USB 3.0, zwei isolierte RS-232/422/485 (Überspannungsschutz bis 2.5KV), zwei RJ-45 GbE LAN und Audio. Über die VGA und HDMI 1.4 (4K UHD) Schnittstellen können zwei unabhängige Displays angeschlossen werden. Der erweiterte Spannungseingang 9VDC~36VDC, der Temperaturbereich von -20°C bis +50°C und der Vibrationsschutz nach MIL-STD-810G sowie die DIN-Schienenmontage ermöglichen eine Anbringung des TANK-870e-H110 direkt an der Maschine. Als Ready-to-Use System ist der Embedded Box PC dank abgestimmter Komponenten und sofortiger Einsatzbereitschaft optimal für die Maschinensteuerung und Automatisierung ausgelegt. Für komplexere Anwendungen steht alternativ der TANK-870-Q170 als 2-Slot oder 4-Slot Erweiterungsmodel mit zusätzlichen Features zur Verfügung.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: https://www.icp-deutschland.de/industrie-pc/embedded-pc/mit-pci-pcie-slot/robust-tank/tank-870e-h110-i5-4g-3c-r10.html Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001352/web/icp/Tank-870e-datasheet-20170116.pdf



Bildinformation: TANK-870e-H110 – Embedded Box PC für die Maschinensteuerung / ICP Deutschland GmbH