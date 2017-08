SyroCon ist “Certified Partner” von Camunda

(fair-NEWS)

Eschborn bei Frankfurt am Main, 24. August 2017 – Bereits seit mehr als einem Jahr ist die SyroCon Consulting GmbH inzwischen im Einsatz als Systemintegrator der Camunda Services GmbH. Mit den Zertifizierungen seiner Camunda Engineers gehört der Anbieter individueller Software-Lösungen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main jetzt zum erlesenen Kreis der „Certified Partner“ in der DACH-Region. In seiner neuen Rolle wird SyroCon das freie Workflow-Management-System Camunda BPM auch weiterhin intensiv innerhalb seiner Projektarbeit nutzen und bietet damit ein umfassendes Leistungsspektrum im Bereich Prozessdigitalisierung.„Durch den engagierten Einsatz unserer Kollegen und dem durch ihre Zertifizierungen nachgewiesenen Camunda- und BPM-Know-how haben wir den nächsten Systemintegrator Level der Partnerschaft mit Camunda erreicht“, berichtet Markus Pentzek, Competence Lead "Process Digitalization" bei SyroCon. "Dies ist ein wichtiger Schritt für uns und intensiviert unsere enge Zusammenarbeit mit Camunda weiter.“SyroCon berät seine Kunden bei der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen und entwickelt maßgeschneiderte IT-Lösungen für die Automatisierung. „Aufgrund unserer langjährigen Expertise im Java EE-Umfeld können wir unser Potenzial bei der Entwicklung von Lösungen auf Camunda Basis mit Java EE in diesem Rahmen voll ausschöpfen“, sagt SyroCon-Geschäftsführer Dr. Markus Eisel. „Mit unseren BPM Experten beraten und unterstützten wir sowohl Kunden, die bereits mit Camunda arbeiten wie zum Beispiel den Energiemarktdienstleister COUNT+CARE als auch Kunden, die planen eine prozessorientierte Lösung umzusetzen.“Camunda ist eine Plattform zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Mit Camunda lässt sich der gesamte Einsatzbereich von der 'Dunkelverarbeitung' bis zu benutzerzentrierten Prozessen (Human Workflows) neutral abdecken. Camunda stellt somit die ideale Plattform für die Realisierung von prozessorientierten Lösungen innerhalb der digitalen Transformation dar. Dabei unterstützt sie alle relevanten Standards im Prozessbereich wie die Notation zur Modellierung von Geschäftsprozessen (BPMN), die Notation zur Modellierung von Geschäftsregeln (DMN) sowie die Notation zur Modellierung von unstrukturierten Prozessen (CMMN). Durch die Modelle werden die Prozesse nicht nur ausführbar, sondern tragen durch die Visualisierung auch zu einer deutlich besseren Prozess-Transparenz und somit zu einem besseren Business IT Alignment bei.„Die SyroCon setzt bei der digitalen Transformation auf Camunda BPM und hat uns durch eine klare Strategie beim Einsatz von Open Source BPM in ihren Kundenprojekten als Partner überzeugt“, sagt „Jan Höppner, Head of Sales DACH von Camunda. „Durch eine konsequente Trainingsstrategie haben sich die SyroCon Experten in sehr kurzer Zeit zu Camunda Certified Experten weiterentwickelt und wir freuen uns darauf als Partner gemeinsam die Digitalisierung unserer Kunden voranzutreiben.“



Bildinformation: SyroCon ist “Certified Partner” von Camunda / Camunda