Filz und Kork Ade: Neuer Online-Shop für nachhaltige und moderne Produkte

Noch immer verbinden viele Käufer Fair-Trade und nachhaltigen Konsum vor allem mit Verzicht auf modernes Design. An dieser Stelle setzt der neue Online-Shop Sinfinis an. Alle Produkte stammen aus fairen und/oder umweltfreundlichen Produktionen und zeichnen sich durch ein zeitgemäßes Design aus. Mit diesem Konzept möchte Sinfinis auch die Käufergruppe erreichen, die sich vom Angebot fair und nachhaltig produzierter Konsumgüter bislang nicht angesprochen gefühlt hat.Neuss, 24. August 2017. Der Online-Shop Sinfinis.de zeigt, dass sich „fair“ und „modern“ nicht ausschließen müssen: Alle Produkte der angebotenen Kategorien „Baby & Kinder“, „Mode“, „Accessoires“, „Leben & Wohnen“ und „Pflege“ stehen dem Angebot großer Konzerne optisch in nichts nach, sind vielen aber einen Schritt voraus: Entweder stammen die verwendeten Materialien und Inhaltsstoffe aus Bio- und Fair-Trade-Produktionen oder die Produkte sind recycelbar oder können recycelt werden. Auch ressourcenschonende, ohne Tierversuche, vegane und in Handarbeit hergestellte Produkte finden ihren Platz im Online-Shop. Die Fülle an unterschiedlichen Nachhaltigkeitskriterien bietet genügend Spielraum, unterschiedlichste Labels im Shop einzubinden, die sich mindestens einem dieser Produktionswege verschrieben haben.Als Retailer nutzt Sinfinis die Möglichkeit, ein ansprechendes und modernes Design mit den Nachhaltigkeitskriterien gleichzustellen, um so vom „Weltladen-Image“ wegzukommen und Nachhaltigkeit und Fair-Trade auf die Art zu präsentieren, wie sie eben auch sein können: Cool und modern. Neben der Käufergruppe, die bereits fair und nachhaltig einkauft, sollen dadurch nund auch die Leute erreicht werden, die sich vom Angebot bislang nicht angesprochen gefühlt haben. Eines haben dann aber alle gemein: Sie steuern einen kleinen Teil dazu bei, Billig- und Massenproduktion zu reduzieren, die die Umwelt und die Menschen, die sie produzieren, belasten.



Bildinformation: Foto: Yunit