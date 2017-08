SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für Mercedes-Benz S-Klasse Cabriolet jetzt erhältlich

(fair-NEWS)

Las Vegas, Nevada - 24. August 2017Die Firma Mods4cars hält ab sofort eine smarte Verdecklösung für das neue S-Klasse (A217) Cabriolet von Mercedes-Benz bereit. Das nachrüstbare SmartTOP Modul ermöglicht unter anderem die Bedienung des Verdecks über die Konsolentaste per One-Touch. Für das Öffnen und Schließen des Daches ist es nicht länger erforderlich, die Taste dauerhaft gedrückt zu halten. Ein kurzes Antippen genügt und die Verdeckbewegung wird automatisch ausgeführt.Weiterhin macht das SmartTOP Modul die Bedienung des Verdecks aus der Ferne über den Original-Fahrzeugschlüssel möglich. Durch das Drücken einer Tastenkombination auf der Fernbedienung öffnet bzw. schließt das Verdeck automatisch. "Der SmartTOP Kunde kann sein Verdeck bereits öffnen, während er auf das Fahrzeug zuläuft und die Fahrt offen beginnen." erklärt PR-Sprecher Sven Tornow. Eine Veränderung am Fahrzeugschlüssel ist nicht erforderlich.Zudem verfügt die neueste Entwicklung aus dem Hause Mods4cars über zahlreiche Zusatzfunktionen: So können die Fenster per Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden. Es ist einstellbar, ob die Fenster nach der Verdecköffnung hochgefahren werden sollen. Über die Fenster-Taste in der Mittelkonsole können alle Fenster per One-Touch geschlossen werden.Für Fahrzeuge mit Keyless Entry Paket kann das Verdeck durch Berühren der Türklinke geöffnet und geschlossen werden. Auf besonderen Kundenwunsch wurde die Funktion "Tränenwischen" hinzugefügt. Nach der Benutzung der Spritzdüsen wird nach kurzer Pause ein- oder zweimal nachgewischt.Alle Funktionen des SmartTOP Dachmoduls sind nach den persönlichen Wünschen programmierbar. Ein am SmartTOP Modul angebrachter USB-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit dem heimischen PC/MAC. Auf diesem Weg können auch Softwareaktualisierungen eingespielt werden, die die Firma Mods4cars kostenfrei zur Verfügung stellt.Die SmartTOP Verdecksteuerung wird mit einem Plug-and-Play Kabelsatz geliefert, der für eine kinderleichte Installation sorgt. Die Verbindung zwischen Fahrzeugelektronik und SmartTOP erfolgt durch einfaches Zusammenstecken. Für eine 100%-ige Passgenauigkeit werden Stecker in Erstausrüster-Qualität verwendet. Da keine Leitungen durchtrennt werden, lässt sich das Cabriomodul bedarfsweise vollständig zurückbauen.Seit 2001 stellt Mods4cars SmartTOP Verdecksteuerungen für alle gängigen Cabriomodule her. Folgende Fahrzeugmarken werden unterstützt: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volvo und Volkswagen.Das SmartTOP Modul für das neue Mercedes-Benz S-Klasse A217 Cabriolet ist für 399,00 Euro erhältlich.Das Produktvideo ist hier zu finden:<a href="http://youtu.be/Vr5UfVp8gbY">http://youtu.be/Vr5UfVp8gbY</a>Weitere Informationen:<a href="www.mods4cars.com">www.mods4cars.com</a>###



Bildinformation: SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für Mercedes-Benz S-Klasse Cabriolet