Gespensterchen Heinzis Abenteuer

(fair-NEWS)

Endlich wieder ein Gespensterbuch - Neuerscheinung Juli 2017Gespensterbücher faszinieren seit jeher. In diesem Buch entführt die Autorin Ursula Kruse die Kinder nach Burg Funkelstein irgendwo im Teutoburger Wald.Oben im Turmzimmer der Burg wohnt Gespensterchen Heinzi mit genretypischem Material: einem frechen Bengel, gemeinen Geschwistern, Spinnen, Ratten, Einbrechern und Spukgestalten.Die „Westfälische Nachrichten“ schreibt: „ … nicht mal der Bengel aus Lönneberga käme auf die ekelige Idee, seinen durchgekauten Kaugummi heimlich in die Lieblingssuppe der Prinzessin zu flitschen. Aber Heinzi fällt bestimmt was schön Gemeines ein, um das hübsche Mädchen zu rächen.“Mit dieser Randgeschichte beginnt das mit 21 Bildern liebevoll gestaltete Kinderbuch.Was Gespensterchen Heinzi und seinen drei Geschwistern einfällt um ein Einbrecher-Duo aus der Burg zu vertreiben, ist ganz schön gruselig. Der Erfolg wird mit einer mitternächtlichen Spukerei gefeiert, an deren Ende die Gräfin in Ohnmacht fällt. Als eine böse Gespenstergang Heinzi aus seinem Zuhause vertreiben wollte, wurde ihr mit einer genialen List der Garaus gemacht.ISBN 978-3-95631-592-3 / Taschenbuch / 97 Seiten / 9,80 € / Ab 6 JahrenDie Autorin:Ursula Kruse kam 1943 in der Nähe von Lübeck zur Welt. Sie wohnt seit 2010 in NRW, im schönen Münsterland.Seit 20 Jahren arbeitet sie als Gesundheitspädagogin und Heilpraktikerin (Psychotherapie) in eigener Praxis.Kontaktdaten über: www.lebensberatung-kruse.de 2010 erschien ihr erstes Buch „Engel weisen dir den Weg“ und 2012 folgte „Abnehmen beginnt mit der Liebe zu sich selbst“. 2015 wurde ihr Gedicht „Lampedusa“ in die Frankfurter Bibliothek aufgenommen und im Literatur-Fernsehen von ihr gelesen.Kontakt:Shaker Media GmbHAnsprechpartnerin: Nadine WeidenhauptKaiserstraße 100 / 52134 Herzogenrath www.shaker-media.de / info@shaker-media.deTel. 02407 / 95 96 40 / Fax: 02407 / 95 96 49Publizieren bei ShakerMedia:Shaker Media gehört zur Shaker Verlagsgruppe und ermöglicht Autoren ihre Buch- und Digitalpublikationen in den Bereichen Sachbuch, Ratgeber und Belletristik unter optimalen Rahmenbedingungen umzusetzen.Informationen über die Publikationsmöglichkeiten erhalten Sie über die Homepage.



Bildinformation: Shaker Media GmbH