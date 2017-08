(fair-NEWS)

Der berufsbegleitende Masterstudiengang ‚Softwareengineering und Informationstechnik‘ an der OHM Professional School der TH Nürnberg startet am 11. Oktober 2017. Software-Ingenieure sind in der wachsenden IT-Branche gefragt, umso wichtiger ist es, das Fachwissen immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Professorinnen und Professoren der TH Nürnberg und zahlreiche Vertreter aus der Industrie vermitteln den Studierenden ihre Kenntnisse. Anmeldungen für das nächste Semester sind noch bis zum 15. September 2017 möglich.Nürnberg, 24. August 2017. Neue Trends und aktuelles Wissen rund um die Softwareentwicklung kennen lernen und anwenden – der berufsbegleitende Masterstudiengang ‚Softwareengineering und Informationstechnik‘ der OHM Professional School der TH Nürnberg bietet vertieftes Fachwissen. IT-Fach- und Führungskräfte können ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand bringen und auch IT-Quereinsteiger bekommen die Möglichkeit, mit fundiertem Fachwissen ihre berufliche Karriere neu zu gestalten. Prof. Dr. Hans-Georg Hopf, wissenschaftlicher Leiter des Masterstudiengangs: „Der Software-Ingenieur entwickelt in definierten Vorgehensprozessen Softwaresysteme. Neben der Neuentwicklung spielen aber auch die Wartung und Pflege von bestehenden Softwaresystemen eine wichtige Rolle. Diese komplexen Aufgaben benötigen Experten mit hoher Fachkenntnis.“Nürnberg ist einer der führenden Hochschulstandorte für die akademische Weiterbildung zum Software-Ingenieur. Seit fast 20 Jahren werden an der TH Nürnberg Fach- und Führungskräfte der IT-Branche berufsbegleitend qualifiziert. Den Studierenden wird ein fundiertes, technisches und methodisches Fachwissen beigebracht. Neben den kompetenten Professorinnen und Professoren der TH Nürnberg lehren auch zahlreiche Vertreter aus der Industrie. Sie vermitteln ihr Fachwissen mit einem hohen Praxisbezug und erarbeiten an anwendungsorientierten Beispielen mit den Studierenden Lösungsansätze für die tägliche Entwicklungsarbeit. „Ein Alleinstellungsmerkmal unseres Studiengangs ist ein Entwicklungsprojekt, das über das gesamte Studium geht“, erklärt Prof. Dr. Hans-Georg Hopf. „Die Studierenden entwickeln selbstständig größere Softwaresysteme. Dabei stehen ihnen Coaches als Mentoren zur Seite. Der gelernte Lehrstoff kann so in der Praxis kontrolliert erprobt werden.“ Eine weitere Besonderheit: der Masterstudiengang wird aktuell mit den Vertiefungsschwerpunkten Software Engineering und Usability Engineering angeboten. Eine weitere Vertiefungsrichtung Security Engineering ist in Vorbereitung. Mit diesem differenzierten Angebot trägt die TH Nürnberg der wachsenden Multidisziplinarität im IT-Bereich Rechnung. Innerhalb von drei Semestern durchlaufen die Studierenden 14 Module im Blended-Learning-Konzept, einer Kombination von Veranstaltungen und E-Learning. Im vierten Semester schließen sie das akkreditierte Studium mit einer Masterarbeit ab.In der wachsenden und sehr dynamischen IT-Branche sind Software-Ingenieure als hochqualifizierte Experten gefragt. Der berufsbegleitende Masterstudiengang ‚Softwareengineering und Informationstechnik‘ der OHM Professional School der TH Nürnberg bietet die Möglichkeit, die wechselnden beruflichen Anforderungen im Laufe des Berufslebens zu meistern.Der Studienbeginn ist am 11. Oktober 2017, Anmeldungen sind noch bis zum 15. September 2017 möglich. Die Gebühr beträgt 11.800 Euro. Im Webinar der OHM Professional School können sich alle Interessierten am 12. September 2017 von 18.00 bis 19.30 Uhr über den Masterstudiengang informieren.Weiter Informationen unter: https://ohm-professional-school.de/studium/master/software-engineering-und-informationstechnik/vorlesungen/4/5/