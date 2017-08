"Ich möchte NLP nach Erfurt bringen!"

(fair-NEWS)

Landsiedel NLP Training ist stolz darauf, neben zahlreichen Standorten in ganz Deutschland nun gemeinsam mit Maik Lärz auch in Erfurt NLP-Seminare anzubieten.Im neurolinguistischen Programmieren (NLP) gibt es viele kleine Werkzeuge, mit denen man schnell große Erfolge erzielen kann. Diese Werkzeuge ermöglichen unter anderem eine bessere Kommunikation. Sie können sowohl im Beruf, als auch im Privatleben nützlich sein und das Leben angenehmer und einfacher machen.Einige dieser Werkzeuge werden den Teilnehmern bei dem NLP-Infotag in Erfurt vorgestellt. Einzelne NLP-Methoden wie die Teilearbeit werden anhand von praktischen Übungen vermittelt, sodass die Teilnehmer die eigene Motivation erhöhen und innere Konflikte erkennen können.Der NLP-Infotag in Erfurt wird von Maik Lärz geleitet. Maik Lärz ist NLP-Master, Mentalcoach, wingwave®-Lehrtrainer sowie NLC- Lehrtrainer. Er hat jahrelange Erfahrung im Bereich des Coachings und hat seinen Schwerpunkt auf Motivation, sowie auf das Auflösen von Blockaden, Ängsten und Stress gelegt.Ganz nach dem Motto "NLP für Alle" möchte Maik Lärz den Teilnehmern das NLP näher bringen. Für die Teilnahme ist eine kurze Online-Anmeldung auf www.landsiedel-seminare.de/infotag-erfurt erforderlich. Der nächste NLP-Infotag in Erfurt findet am 26.08.2017 von 09:00 - 14:00 Uhr statt.Nächstes Jahr wird auch der Inhaber und Gründer von Landsiedel NLP Training, Stephan Landsiedel, nach Erfurt kommen und dort das siebentägige NLP-Seminar NLP in a Week Original veranstalten.Termine für den Standort ErfurtInfotag:26.08.201707.10.201707.02.2018Seminarzeiten jeweils 9:00 bis 14:00 UhrNLP in a Week:19.11.2018 - 25.11.2018Weitere Informationen auf www.landsiedel-seminare.de/nlp/nlp-in-erfurt.html