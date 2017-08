LKR Niedersachsen bereitet sich für die Landtagswahl vor.

(fair-NEWS)

Parteien, die zum erstenmal an einer Landtagswahl teilnehmen, brauchen 2000 Unterschriften aus dem Volk, damit sie zu dieser Wahl zugelassen sind.Die Parteien haben in der Regel 6 Wochen Zeit, diese so genannten Unterstützungsunterschriften zu sammeln.Durch die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen am 15.Oktober 2017 bleiben den Liberalen Konservativen Reformer (LKR) nur gut 2 Wochen Zeit, diese Unterschriften zu sammeln.Gerade in Niedersachsen ist es notwendig, den etablierten Parteien eine echte Alternative mit frischen Ideen gegenüber zu stellen.Für welche Partei Sie sich am Tag der Wahl letztlich entscheiden, ist von der Leistung einer Unterstützungsunterschrift natürlich vollkommen unabhängig.Bitte beachten Sie, dass Sie für eine Unterstützung in Niedersachsen wahlberechtigt sein müssen.Das amtliche Unterstützungsformular können Sie unter dem folgenden Link downloaden: https://1drv.ms/b/s !AkbcstWVcDWxlUSjG4DUHzPOogvWAus rechtlichen Gründen ist eine postalische Rücksendung bis 04.09.2017 (Absendedatum) notwendig.



Bildinformation: Urheberrechte Horst Krebs