Sechster Certified Star-Award für zertifizierte Hotels

Abstimmung für die besten Geschäftsreise- und Tagungshotels

(fair-NEWS) Das unabhängige Qualitätssiegel Certified lobt zum sechsten Mal den Certified Star-Award aus, der in einer feierlichen Zeremonie am Abend des 11. Dezember 2017 im Atlantic Hotel Essen in zwei Sparten verliehen wird. Die besten Certified Hotels werden nach Prüfergebnis in den jeweiligen Hotelkategorien ausgezeichnet. Zudem werden die beliebtesten Certified Hotels nach Auswertung eines Online-Votings gekürt.



Ab sofort können Reisende, Buchende, Travel und Event Manager im Abstimmungsbereich unter



Weitere Informationen zu dem Qualitätssiegel und den zertifizierten Hotels gibt es unter

Certified ist ein unabhängiges Kundenzertifikat, das Übernachtungsbetriebe und Locations in sechs Kategorien auszeichnet. Das Zertifikat "Certified Business Hotel" orientiert sich dabei an dem speziellen Bedarf von Geschäftsreisenden. Die Erfüllung der besonderen Anforderungen im Tagungs- und Veranstaltungsmanagement wird durch die Siegel "Certified Conference Hotel", "Certified Conference Ship" und "Certified Event Location" attestiert. Besonders ökologisch und gesellschaftlich verantwortlich handelnde Hotels können sich als "Certified Green Hotel" prüfen und auszeichnen lassen. Vorbildliche Apartment- und Langzeit-Unterkünfte werden mit der Auszeichnung "Certified Serviced Apartment" gewürdigt.



Die kritischen Prüfer von "Certified" sind Praktiker aus dem Travel- und Event-Management, die objektiv und unabhängig ein professionelles Urteil fällen. Die Prüfungen basieren in jeder Kategorie auf einem umfangreichen Kriterienkatalog, der den aktuellen Wünschen und Anforderungen der jeweiligen Zielgruppen entspricht. Certified versteht sich damit als neutrales Prüfsystem, um Transparenz zu schaffen sowohl in punkto Service- und Qualitätsnachweis auf Anbieterseite als auch hinsichtlich der aktuellen Erwartungen der jeweiligen Zielgruppen an die Dienstleister.



Das Gütesiegel wurde im Jahr 2000 vom Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) ins Leben gerufen und im Jahr 2011 in die eigens gegründete BTME Certified GmbH & Co. KG überführt. Um den wachsenden Anforderungen und der notwendigen Spezialisierung gerecht zu werden, erfolgte in 2014 eine weitere Umstrukturierung sowie die Umfirmierung in Certified GmbH & Co. KG, die seitdem unter Leitung des Geschäftsführers Till Runte am Firmenstandort in Bad Kreuznach sieben Mitarbeiter beschäftigt. Der VDR ist in die strategische Ausrichtung der Zertifizierung weiterhin involviert.

