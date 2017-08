Damit es Ihrem PC nicht zu heiß wird

(fair-NEWS)

In Springe, nähe Hannover, betreibt Axel List seinen IT-Service. Das ist auch gut so weil damit die Lücke zwischen Süd und Nord für das bundesweite IT Service Net geschlossen ist. Axel List bietet seinen Kunden im Großraum Hannover sämtliche Leistungen die ein EDV-Systenhaus bieten kann. Das Unternehmen trägt die Bezeichnung Axel List IT-Service.Zu Axel List ist zu sagen das er zertifizierter Datev-Techniker ist. Die Datev stellt hohe Anforderungen an den Technik-Bewerber und qualifiziert in IT-Sicherheitstechnologie und verleiht nach bestandener Prüfung das DATEV-Techniker-Zertifikat. Damit ist nicht nur der DATEV-Anwender sondern jeder Kunde, qualitativ, auf der sicheren Seite.Darüberhinaus verfügt Axel List über das komplette Microsoft Server-,Exchange-,Sharepoint und Windows Know-How.Nahezu jeder nutzt Office Produkte deshalb ist auch hier Axel List der richtige Ansprechpartner für Installation, Anwendung und Einweisung in den produktiven Umgang mit Office.Durch die Partnerschaft im bundesweiten IT-Service-Net werden ständig neue Weiterbildungen angeboten; damit ist das Unternehmen immer auf dem neuesten Stand. Damit kann das Unternehmen seinen Geschäftskunden einen professionellen IT Service zur Verfügung stellen.Dazu gehören die Beschaffung von Hardware- und Software aber auch die IT-Administration, Serverlösungen, Beratung, Planung und Umsetzung von IT-Projekten, Unterstützung per Fernwartung und Vor-Ort-Service, Installation und Konfiguration von Hard-und Software, IT-Security, Wartung von Druckern und Kopierern.Vollservice für kleine BetriebeIm Gegensatz zu größeren Betrieben verfügen die kleinen Untermehmen oft über keinen eigenen Datenschutz-und Sicherheitbeauftragten. Diese, gesetzlich vorgeschrieben, Leistungen sind jedoch teuer für ein Unternehmen! Auch hierkann Axel List IT-Service einspringen und diese Leistungen erbringen. Dies erheblich preiswerter nach Absprache mit dem Unternehmen.IT-SicherheitscheckIT Service-Axel List überprüft die IT und macht Vorschläge zur Beseitigung von Schwachstellen. Im Rahmen eines Notfallmanagements werden mögliche Szenarien beschrieben und Handlungsanweisungen erarbeitet. Wichtig ist auch der Datenschutz. IT Service-Axel List übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.NotfallmanagementJedes Unternehmen kann von IT-Notfällen betroffen sein und dadurch massive Verluste erleiden. Welche präventiven Maßnahmen auch immer ergriffen werden; Notfälle kann man nie ausschließen. Einen IT-Ausfall kann sich deshalb kein Unternehmen leisten. Bei der Notfallbewältigung geht es um rasche Reaktion in Krisenfällen. Dazu gehört die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, die wichtig für den Geschäftsbetrieb ist. IT Service-Axel List erarbeitet ein Handbuch für den IT-Notfall und steht in Krisensituationen zur Verfügung.DatenrettungObwohl es für Unternehmen gesetzliche Vorschriften gibt ist es gerade für kleinere Unternehmen nicht selbstverständlich eine vorschriftsmäßige Datensicherung zu betreiben. Wirklich ernst wird es wenn die Festplatte des Servers ausfällt und damit die elementaren Daten des Unternehmens verschwinden. Statistisch ist damit die Überlebenschance des Unternehmens gering; 80% dieser Fälle können zur Aufgabe führen. IT Service-Axel List arbeitet mit einem zertifizierten Kooperationspartner zusammen der die Daten wiederherstellt.Umso früher dieses Servicekonzept greift, desto schneller spart der Kunde Zeit und Geld. Damit bietet Axel List einen Wettbewerbsvorteil, wie das geht, zeigt das Unternehmen auf Anfrage. Gerne beantwortet Axel List Fragen und berät direkt vor Ort. Mehr Info: www.Axel-List.de Aufgrund der wachsenden Brisanz der IT-Themen verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Freelancer und IT-Einzelkämpfer. An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.IT-Service-Net/List



Bildinformation: Schappach-Coaching