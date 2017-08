Vegan Beauty Christmas mit Angel Minerals! Die neue Mineral Make Up Weihnachtsbox mit hochwertiger zertifizierter Naturkosmetik ist die vegane Geschenkidee für Naturkosmetik-Liebhaber

(fair-NEWS)

Hamburg, August 2017Die hochwertige, zertifizierte Naturkosmetik von Angel Mineals gibt es jetzt neu und passend zur Weihnachtszeit in einer eleganten Geschenkbox, die zum Entdecken einlädt. In der Weihnachtsbox enthalten sind Angel Minerals Foundation und Concealer für einen makellosen Teint sowie wirkungsvolle Lidschatten- und Lippenfarben für einen strahlenden Look. Die hochwertigen Angel Minerals Pinsel aus Bambus und Toray-Hair runden den Inhalt ab. Fröhliche Weihnachten wünscht Angel Minerals!Die weihnachtliche Geschenkbox vereinigt die einzigartigen Produkte von Angel Minerals und macht Beauty-Fans, die einen bewussten Lifestyle leben, eine große Weihnachtsfreude. Die Produkte von Angel Minerals-Gründerin Karin Hunkel stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und bewusste ethische Prinzipien, die mit Herzblut erfüllt werden. Die naturbelassenen und zu 100% veganen Produkte von Angel Minerals sind absolut tierversuchsfrei und mehrfach zertifiziert – Weihnachten bewusst genießen!Die liebevoll gestaltete Geschenkbox enthält eine exklusive Auswahl an hochwertigen Angel Minerals Produkten, wie die Angel Minerals Foundation und den Angel Minerals Concealer. Die Foundation mattiert die Haut und führt zu einem makellosen Finish. Während herkömmliche Creme-Foundations oft verlaufen oder abfärben, wirkt die Foundation aus Mineralpuder von Angel Minerals nicht beschwerend und schmiegt sich perfekt der Haut an. Der vielseitige Angel Mineals Concealer ist zart und macht etwaige Schatten und Hautverfärbungen unsichtbar. Zur Abrundung des Make-Ups ist selbstverständlich auch ein Angel Minerals Rouge enthalten.Für sinnliche Lippen enthält die Weihnachtsbox einen hochwertigen Angel Minerals Mini Lip aus feinem Mineralpuder, natürlichen Pigmenten, reinen Ölen und pflanzlichen Wachsen. Dank seiner außergewöhnlich cremigen Konsistenz kann der Mini Lip auch leicht mit dem Finger aufgetragen werden.Ob als Eyeshadow, Highlighter, für die Augenbrauen oder feucht aufgetragen als Eyeliner – die vielseitigen Angel Minerals Eyeshadows bieten ein farbenreiches Spektrum und dürfen in der exklusiven Weihnachtsbox nicht fehlen. Vom natürlichen Tages-Make-Up bis zu glamourösen und eindrucksvollen Auftritten – die Angel Minerals Lidschattenfarben ermöglichen passend zu jedem Typ eine Vielfalt an Looks.Um die Angel Minerals Produkte perfekt auftragen zu können, sind im Weihnachtspaket gleich zwei passende hochqualitative und ebenfalls vegane Pinsel enthalten. Der Angel Minerals Nano Kabuki ist ein besonders edler Pinsel aus Toray-Hair und einem Bambusstiel. Der Angel Minerals Lidschattenpinsel besteht aus qualitativ hochwertigem Synthetik-Haar und sein Stiel aus zertifizierter nachhaltiger Holzwirtschaft.Die Angel Minerals Weihnachtsbox ist zum Preis von 36 € im Angel Minerals Online Shop ( www.angel-minerals.de ) und im ausgewählten Fachhandel erhältlich.Weitere Informationen unter www.angel-minerals.de



Bildinformation: rausch communications&pr