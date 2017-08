Internationale "Digital Procurement"-Umfrage startet

(fair-NEWS) Wien | Morrisville, NC - 24. August 2017 - Ab sofort startet die internationale Umfrage zum Thema "Digital Procurement: Hype oder neue Realität?". JAGGAER, der Anbieter der umfassendsten Source-to -Pay-Lösung (S2P) ruft Einkaufsverantwortliche bis 29. September 2017 auf, sich online einem Self-Assessment zu unterziehen. Das Ergebnis wird den aktuellen Status Quo der Unternehmen hinsichtlich neuer Technologien im Einkauf und im internationalen Vergleich zeigen. Die Ergebnisse werden von JAGGAER im November 2017 in einem Trend-Report veröffentlicht. <a href="https://hubs.ly/H08rrRN0">Hier geht's zur Umfrage.</a>



"Unbestritten gilt die Digitalisierung in Zeiten von Industrie 4.0 als die größte Revolution im Einkauf der letzten Jahrzehnte. Die Entwicklung neuer Technologien hat die Transformation der Arbeitsabläufe eingeleitet", erklärt Thomas Dieringer, Managing Director EMEA, JAGGGAER (vormals POOL4TOOL). Doch wo stehen die Unternehmen aktuell? Ist die Mehrheit der Unternehmen schon bereit für "Digital Procurement"? Werden Budgets für den Einsatz neuer Technologien freigemacht? Und wie hoch ist das Potenzial tatsächlich? Genau diese Fragen behandelt die aktuell laufende Digital Procurement-Umfrage. Bis zum 29. September 2017 sind Einkaufsverantwortliche aufgerufen, online an dem Self-Assessment teilzunehmen. "Unsere Umfrage bietet Einkaufsorganisationen eine gute Gelegenheit, ihren aktuellen Digitalisierungsgrad einzuschätzen und zu messen, wo sie im internationalen Vergleich stehen", erläutert Thomas Dieringer die Beweggründe der Befragung. Der Fragenkatalog steht gratis auf Deutsch und Englisch zur Verfügung.



Mut zur Digitalisierung im Einkauf



Die Notwendigkeit von Veränderung und Weiterentwicklung in Richtung Digital Procurement ist vielen Unternehmen bewusst. Doch mit dem Begriff Digitalisierung verbinden viele Unternehmen nicht nur Chancen, obwohl viele Einkaufsorganisationen bereits auf dem richtigen Weg sind. "Mit dem Einsatz moderner Einkaufs-Software und der Sammlung relevanter Daten haben viele Einkaufsorganisationen bereits den größten Schritt für digitale Beschaffungsprozesse gesetzt. Der Rohstoff für digitale Prozesse sind Daten, die den Einsatz von Big Data-Analysen, intelligenten Algorithmen und anderen digitalen Technologien erst ermöglichen. Hier sind viele Unternehmen bereits mit umfassenden Einkaufstools gut bedient und machen schon viel in Richtung integrierte End-to-End-Prozesse, Automatisierung, Datenkonsolidierung und KPIs für strategische Entscheidungen", erklärt Thomas Dieringer und prognostiziert weiter: "Wir erwarten uns von den Umfragewerten die Bestätigung, dass viele Unternehmen bereits mehr im Bereich Digitalisierung vorweisen können, als ihnen bewusst ist. Einigen Einkaufsorganisationen wird das Ergebnis mehr Selbstvertrauen und Ansporn geben, ihre Digitalsierungsstrategie weiter voran zu treiben." Die Ergebnisse der kostenlosen Online-Befragung sind ab November 2017 in Form eines Trend-Reports veröffentlicht. <a href="https://hubs.ly/H08rrRN0">Hier geht"s zur Umfrage.</a>