Mietwagen-Aktion von Sunny Cars für Italien

(fair-NEWS)

München, 24. August 2017 (w&p) - Die schönsten Plätze Italiens erkunden und dabei auch noch sparen: Das können Reisende, die in den kommenden Wochen und Monaten eine entsprechende Urlaubsfahrt planen, mit der aktuellen "BELLA ITALICAR"-Aktion von Sunny Cars. Vom morgigen Freitag, den 25. August 2017, bis einschließlich 31. August 2017 erhalten sie einen Preisnachlass in Höhe von 15 Euro pro Buchung. Der Rabatt gilt für den Reisezeitraum ab dem 25. August 2017 bis zum 31. März 2018, die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage.Ob kulinarisch schlemmen beim Törggelen in Südtirol, Spätsommer-Sonne genießen am Gardasee oder Pistenspaß in Cortina d"Ampezzo: Italien bietet auch in den Herbst- und Winterwochen eine Vielzahl an reizvollen Aktivitäten. Wer "Bella Italia" zwanglos mit dem eigenen Mietwagen erkunden möchte, kann die aktuelle "BELLA ITALICAR"-Aktion von Sunny Cars für alle Leistungspakete und Fahrzeugkategorien nutzen. Sie gilt somit auch für die Service-Pakete, bei denen die allgemeinen Alles-Inklusive-Leistungen von Sunny Cars um weitere Leistungen ergänzt werden.Ein Beispiel ist das Express-Paket, das Sunny Cars für zahlreiche Mietwagen-Stationen in Italien anbietet. Dabei profitieren die Mietwagen-Urlauber von einer schnellen Fahrzeugübernahme und -rückgabe, da sie bevorzugt behandelt werden. Wer neben dieser Zusatzleistung noch Wert auf einen möglichst neuen Mietwagen legt, sollte das Premium-Paket wählen, das Sunny Cars ebenfalls für eine Vielzahl an Stationen in Italien anbietet. Damit wird Reisenden ein Fahrzeug garantiert, das nicht älter als ein Jahr ist bzw. eine maximale Laufleistung von 25.000 Kilometern hat.Buchbar sind sämtliche Mietwagen-Pakete von Sunny Cars (Buchungscode: SCAR) über das Reisebüro, im Internet unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 99.



Bildinformation: Eine der vielen Sehenswürdigkeiten Italiens ist die malerische Festung La Castella in Isola di Capo (Bildquelle: mRGB, Fotolia)