aktienkaufen-online.de integriert Aktiendepotrechner von FinanceQuality

Wie gut ist das Angebot deutscher Onlinebroker? Welche Anbieter gibt es und was kosten die Transaktionen und die Depotführung? Das Finanzportal aktienkaufen-online.de bietet ab sofort eine einfache Übersicht der deutschen Aktiendepot Anbieter mit dem Depotkostenrechner von Financequality. Der Rechner startet mit insgesamt 9 Depotbanken, neben den Depotführungskosten und Ordergebühren zeigt der Rechner auch individuelle Sonderangebote jedes Brokers an, sowie ETF-Sparpläne und die jeweilige Einlagensicherung der Bank. Der neue Kostenrechner befindet sich direkt auf der Startseite von www.aktienkaufen-online.de Der Rechner wurde so entwickelt, dass er für die Mehrzahl der Anleger die beste Variante darstellt. Die Standardeinstellung geht von 10 Orders mit einem Volumen von 3000 Euro aus. Dies kann mit einem Klick auf das Zahnrad leicht geändert werden. Außerdem wird eine Voreinstellung für Vieltrader angeboten und ganz rechts findet sich die Berechnung des besten Brokers für ETF-Sparer.Die wichtigsten Vorteile des neuen Vergleichsrechners:• Die einzigartigen Produktdetails bieten dem Leser fundierte Entscheidungsgrundlagen• Der Rechner ist für das Trading Verhalten des Nutzers individualisierbar• komplette Produktübersicht auf einen BlickDer Rechner wird vom Financequality Team gepflegt und aktuell gehalten, dadurch wird dem Nutzer eine noch bessere Transparenz und Marktübersicht geboten. Durch die zentral gepflegten Daten, kann aktienkaufen-online.de seinen Lesern einen höheren Qualitätsstandard bieten.Onlinebroker haben die herkömmliche Depotbank so gut wie vollständig abgelöst. Im Gegensatz zur klassischen Filialbank bekommt man die selben Leistungen, aber zu einem Bruchteil der sonst üblichen Kosten. Mit wenigen Klicks lässt sich ein Depot im Internet eröffnen und Geld dorthin transferieren. Mit neuen Verfahren wie der Videoidentifikation wird sogar der Gang zur Postfiliale erspart. Vergleichsportal wie aktienkaufen-online.de oder broker-vergleich.com bieten mit ihren Depotkostenrechnern einen bequemen Weg, den passenden Onlinebroker zu finden.