Digitale Archivierung: CDC Arkhinéo macht Platz im Schrank!

Nach der DMEXCO im September nimmt das Unternehmen im Oktober an der IT Security Messe (IT-SA) teil und plant noch im selben Monat den Aufbau einer Archivierungsplattform in Frankfurt. Französischer Pionier und Marktführer im Bereich elektronischer Archivierung, CDC Arkhinéo, externer Archiv-Dienstleister und Tochter der Caisse des Dépôts, verfolgt klare Ziele bis 2020: eine starke Präsenz in Europa und die Sicherung von fünf Milliarden digitaler Dokumente. Daher will die Firma mit Partner Hexatrust ihre Innovation und ihr Know-how vom 10. bis 12. Oktober 2017 in Nürnberg, Hall 10.0 Stand 524 vorstellen.Das Thema Cybersecurity ist für viele Unternehmen ein sehr sensibles, vor allem aber: ein notwendiges geworden. So stellt sich die IT-SA als bedeutende Plattform für die Branche dar. Über 10.000 Fachbesucher kamen letztes Jahr nach Nürnberg. Unter den Haupttopics, mit denen sich die Messe befasst, steht das Thema elektronische Archivierung von Daten und Dokumenten wie Verträge, Rechnungen oder Texte ganz oben auf der Agenda. Background-Check: ArchivierungsbedingungenSeit Beginn des Jahres 2000 ermöglicht die Gesetzgebung innerhalb der EU (und weit darüber hinaus) die Papierlast loszuwerden und zu hundert Prozent die rechtlich zulässigen elektronischen Dokumente zu nutzen. Die digitalen Texte unterliegen außerdem denselben rechtlichen Archivierungsbedingungen und Aufbewahrungsfristen wie ihre entsprechenden Papierdokumente.Die Dokumente müssen mit Hinblick auf die Rechtsprechung unter bestimmten Bedingungen aufbewahrt werden, sodass im Falle einer administrativen Kontrolle der Erhalt der vollständigen Daten während der gesamten Aufbewahrungsfrist garantiert ist. Das Leistungsversprechen: weniger Papier, mehr SicherheitAuf dem Markt der elektronischen Archivierung tritt CDC Arkhinéo als externer Archiv-Dienstleister bzw. als „vertrauenswürdiger Dritter“ auf, der für seine Kunden die anvertrauten Dokumente rechtsverbindlich archiviert. Durch diese entscheidende Innovation, die 2001 eingeführt wurde, übernimmt die Firma für den Kunden das Risiko, das mit der elektronischen Archivierung verbunden ist. Es ist das einzige Unternehmen, das alle diese Leistungen sicherstellen kann:* Den Nichtverlust der anvertrauten elektronischen Dokumente* Die Vollständigkeit der Daten* Die Übertragbarkeit * Einen 24/7-Zugang zum Archiv.Die Firma hat 2016 mehr als eine Milliarde von digitalen Dokumenten archiviert. Dies hat ebenfalls dazu beigetragen, insgesamt 10.000 Tonnen Papierabfall und 320 Millionen Liter Wasser zu sparen. Label France CybersecurityEin weiterer Schlüsselaspekt des Leistungsversprechens von CDC Arkhinéo ist die Konformität. Die Firma hat das „Label France Cybersecurity“ während dem FIC (Internationales Forum für Cybersecurity) erhalten. Dieses Label wird an Unternehmen gegeben, die die Bedingungen bei der Software Entwicklung und Einschränkungen der Cyber-Sicherheit respektieren.CDC Arkhinéo ist nach NF 461 zertifiziert. Die Firma erfüllt die Normen AFNOR NF Z42-013 & ISO 14641-1, die für die Einrichtung und Anwendung eines elektronischen Archivierungssystems, das für Dritte vorgenommen wird, entscheidend sind. Weitere Zertifizierung:ISO/IEC 27001:2013 „IT-Sicherheitsverfahren – Informationssicherheits-Managementsysteme –Anforderungen“. CDC Arkhinéo erfüllt ebenfalls die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die im Mai 2018 in Kraft treten wird.Die Bereitstellung der Plattform in Frankfurt„Wir haben bereits Kunden in Deutschland (vor allem im Bankwesen und Konsumkreditbereich), doch angesichts der zunehmenden Verbreitung vollständig digitaler Abläufe ist es inzwischen unerlässlich geworden, im Land selbst präsent zu sein, um auf die Bedürfnisse der Unternehmen, deren Sicherheitsanforderungen zunehmend steigen, reagieren zu können“, erklärt, Charles du BOULLAY.Um seine Präsenz auf dem deutschen Markt zu stärken und den legitimen Anforderungen deutscher Unternehmen, über ihre Dokumente auf ihrem nationalen Territorium zu verfügen, gerecht zu werden, eröffnet CDC Arkhinéo im Oktober eine Plattform in Frankfurt. Die Wahl dieses Standortes ermöglicht es dem Unternehmen, sich im Land niederzulassen, um den Gegebenheiten des deutschen Marktes – der wichtigste in Europa – besser entsprechen zu können.Weitere Informationen über das Leistungsportfolio von CDC Arkhinéo hier unter der Firmen-Webseite www.cdcarkhineo.com oder auf dem Stand von Business France Halle 10.0 Stand 524. Kommen Sie vorbei!Agentur:



Bildinformation: CDC Arkhinéo hilft seine Kunden auf dem Weg zur Digitalisierung, Nachhaltigkeit und IT Sicherheit (Bildquelle: CDC Arkhinéo)