Herbst- und Winterrezepte raffiniert verfeinern mit dem edlen Heidelbeer Balsam Star, dem aromatischen Irish Malt Likör und dem feinen Leinsamenöl von vomFASS!

Hamburg, August 2017Pünktlich zum Herbst gibt es bei vomFASS wieder ganz besonders edle saisonale Tropfen! Der Heidelbeer Balsam Star und das Leinsamenöl eignen sich perfekt, um herbstliche und winterliche Rezepte perfekt zu verfeinern. Der Irish Malt Likör hat einen anhaltenden warmen Abgang und ist der perfekte Begleiter für genuss- und friedvolle Momente in der stürmischen Jahreszeit. Die hochwertigen vomFASS-Produkte sind regional produziert, vielseitig einsetzbar und geben Gerichten eine ganz besonders liebevolle Note.Mit dem Heidelbeer Balsam-Star holt vomFASS das Beste aus der Frucht in die Flasche! Um Salate, Saucen und Desserts auf einzigartige Weise aufzuwerten, ist die samtig-süße Spezialität besonders gut geeignet. Der Heidelbeer Balsam-Star besteht aus eingedicktem Heidelbeersaft und Heidelbeeressig aus hochwertiger regionaler Herstellung.Zusammen mit 100 ml Gemüsebrühe, 80 ml vomFASS Crème de Cassis, 2 EL vomFASS Pepone natives Olivenöl extra, etwas kalter Butter, Bratrückstand von 800 g Entenbrust, Salz und Pfeffer wird aus dem vomFASS Heidelbeer Balsam-Star schnell eine fruchtige Beerensauce erster Klasse, die perfekt zu wärmenden Rezepten in der kalten Jahreszeit passt.Das vomFASS Leinsamenöl aus regionaler Herkunft wird in der hauseigenen Ölmühle schonend gepresst. Dieses feine Öl brilliert durch seine wertvollen Inhaltsstoffe, wie Omega-3-Fettsäure und seinen wunderbar nussig-milden Geschmack. Es ist kalt gepresst, unfiltriert und aus kontrolliert biologischem Anbau der Region Oberschwaben. Von dem vomFASS Leinsamenöl gibt es nur kleine Chargen, damit die Frische immer gewährleistet ist.Eine wunderbare Kombination ist ein frischer Kräuterquark mit vomFASS Leinsamenöl. Dafür wird lediglich ein Bund Petersilie, ein Bund Schnittlauch, 250 g Speisequark, 100 g benötigt. Abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer ist dieser ganz besondere Kräuterquark ein kulinarisches Gedicht. Er passt hervorragend zu Pellkartoffeln und ist ein vorzüglicher Brotaufstrich.Der vomFASS Irish Malt Likör eignet sich besonders gut für gemütliche Momente. Die Basis für diese einzigartige Likör-Kreation ist ausgesuchter, irischer Single Malt Whiskey und fair gehandelter Rohrzucker aus Paraguay. Seine malzige Süße, der Duft nach Vanille und seine Fassaromen zeichnen ihn aus. Der Irish Malt Likör ist ein besonderer Digestif, der für Gemütlichkeit sorgt. Im Jahr 2015 wurde er beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb mit Gold ausgezeichnet.Die vomFASS-Produkte gibt es im Online Shop auf www.vomfass.de und in den über 280 vomFASS Geschäften weltweit.Den Heidelbeer Balsam-Star gibt es ab 5,95 €. Das vomFASS Leinsamenöl gibt es ab 4,95 € und der vomFASS Irish Malt Likör ist ab 7,45 € erhältlich.Weitere Informationen auf www.vomfass.de



