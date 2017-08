Neue berufliche Chancen bei Carbon4 in Hannover

(fair-NEWS)

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland etwa 700.000 neue Heizungsanlagen eingebaut. In der Regel wurden dafür Rohre verlegt, Heizkörper und im Keller oder Hauswirtschaftsraum ein Heizkessel installiert.Mit dem neuartigen Heizanstrich von Carbon4 wird lediglich dickflüssige Farbe mit Carbonpartikeln an die Wände über zuvor verlegte Kupferbahnen gemalt und schon ist die neue Energiesparheizung fertig. Unter optimalen Bedingungen werden zwischen 40 und 70% der Installations- und Betriebskosten gespart. Wenn diese innovative Heizungsanlage noch mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach kombiniert wird, können die Kosten für den weiteren Betrieb auf ein Minimum reduziert werden. Die Heizungsanlage ist somit komplett autark.Wer sich geschäftlich an dieser innovativen Erfindung aus Südtirol beteiligen will, hat drei Möglichkeiten:Tippgeber, die aus der Nachbarschaft oder aus dem Freundeskreis gehört haben, dass eine neue Heizung benötigt wird, werden für diesen Tipp belohnt. Die genaue Summe ist abhängig von der Höhe der Auftragssumme.Wer sich noch intensiver mit dem Heizanstrich auseinandersetzt, kann nach Durchlaufen einer internen Schulung und bestandener Prüfung Vertriebspartner, Wiederverkäufer oder Großhändler von Carbon4 werden<a href="www.Carbon-4-Hannover.com">Heizanstrich, David Wegner, Carbon 4</a>.Aktuell ist Herr Wegner auf der Suche nach Handwerksbetrieben, die nach der Zertifizierung von Carbon4, den Heizanstrich fachgerecht installieren. In den meisten Fällen werden sich im Rahmen dieser Arbeiten noch weitere Handwerker-Aufträge ergeben - eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.Gerade für Existenzgründer und Absolventen einer Techniker- oder Meisterausbildung ergeben sich daraus interessante Möglichkeiten für eine Existenzgründung oder Erweiterung des bisherigen Geschäftsfeldes, denn Carbon4 ist mit ihren bisherigen Handwerkern schon bis zum Jahresende ausgelastet. Aufträge sind ausreichende vorhanden - jetzt fehlen nur noch die Menschen, die diese Arbeit ausführen.Hinzu kommt, dass hier eine besonders umweltverträgliche Technologie eingesetzt wird, die nicht nur viel Geld spart, sondern auch unsere Umwelt schont, weil auf die Verbrennung von Gas oder Öl verzichtet wird.Nähere Informationen gibt es beispielsweise auf dem Informationsstand von Carbon4 Hannover beim Jubiläumsfest zum 70. Geburtstag der Freizeitanlage am Sonnensee, Waldstraße 99 Hannover-Misburg am 26. August ab 11 Uhr.Nähere Informationen im Internet gibt es unter www.Carbon-4-Hannover.com oder per kostenloser Telefonnummer 0800 588 9989 oder E-Mail-Adresse: David.Wegner@Carbon-4.comTagsHeizanstrich, David Wegner, www.Carbon-4-Hannover.com , Carbon 4



