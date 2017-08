LIMITED EDITION: SURF-WELTMEISTER JJ FLORENCE PRÄSENTIERT SEINE EIGENE DAKINE KOLLEKTION

(fair-NEWS)

München, 24.08.2017 – John John Florence gilt derzeit als bester Surfer der Welt. Unter anderem trägt der 24-jährige Hawaiianer den Surf-Weltmeister Titel der WSL, wurde In Memory of Eddie Aikau Waimea Bay Champion und mehrfach Triple Crown Champion.Nachdem die Action-Sport Marke Dakine Florence im Dezember 2016 unter Vertrag nahm, bringt sie nun die JJF x Dakine Signature Series auf den Markt. Insgesamt unterstützte der Surf-Weltmeister die Dakine Designer mit seinen eigenen Entwürfen für zwei beliebte Dakine Leashes und ein eigenes Pro Pad.Das Dakine John John Florence Pro Pad ist ein 3-teiliges Surfboard Gripdeck. Es hat einen 20mm Tailkick, durch den der Surfer besonders viel Druck auf sein Surfboard ausüben kann. Das Dakine Positraction Material und der 5mm Zentralbogen bieten dabei optimalen Halt.Die Dakine John John Florence Kainui Leash eignet sich für 2-3 Meter hohe Wellen. Die 6.5 mm dicke Dakine Leash besteht aus stabilem Urethan Dura Cord Material. Für erhöhten Komfort sind die Fußmanschetten mit einem dicken Neopren Material umgeben.Die Dakine John John Florence Comp Leash ist eine Surfleine für moderate Bedingungen und Wellen mit einer Höhe von bis zu 1,5 Metern. Sie ist widerstandsfähig, langlebig und für maximale Sicherheit mit einem schnell zu öffnenden Easy Clip kompatibel.Das Design der Dakine Produkte von Surf-Weltmeister Florence wirkt knallig, auffällig und extrovertiert: Jedes Produkt der John John Florence Kollektion ist in den Farbtönen orange, hellblau und neon-grün erhältlich.Laut eigener Aussage vertraut Florence bereits seit seiner Kindheit auf Dakine Surfpads und Dakine Leashes.Mehr Information zur John John Florence Signature Series bei Dakine auch unter: https://www.dakine-shop.de/FinSearchAPI/search?sSearch=florence&utm_source=dakineshopindex&utm_medium=ekw&utm_campaign=jjflorence



