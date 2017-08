Gourmetevent auf den Malediven – „Von der Natur auf den Teller“

(fair-NEWS)

Malediven, August 2017: Das Luxus-Resort Coco Bodu Hithi holt im Oktober den mit einem Michelin Stern ausgezeichneten schottischen Chef de Cuisine Tom Kitchin auf die Malediven. Der Sternekoch wird dort vom 7. bis zum 14. Oktober sein Können bei zwei exklusiven Dinnern unter Beweis stellen und Gästen von der lokalen Küche inspirierte Kreationen präsentieren sowie bekannte Signature-Gerichte mit einheimischen Produkten neu erfinden.Tom Kitchin wird auf Coco Bodu Hithi exklusive Dinner hosten und gemeinsam mit den renommierten Köchen der Insel Sechs-Gänge-Menüs für das mehrfach ausgezeichnete Restaurant Aqua kreieren. Kitchin verbindet hier regionale Zutaten der Malediven mit seinem eigenen Koch-Stil zu einer neuen, einzigartigen Erfahrung der Maledivischen Küche. In der zweiten Oktoberwoche haben Gäste die Möglichkeit, die Leidenschaft des Sternekochs für außergewöhnliche, innovative Gerichte mit den frischesten und besten Zutaten zu erleben. Das Restaurant bietet zusätzlich Signature-Gerichte à la carte, mit frischen Produkten der Saison an. Inspiriert von den kulinarischen Meisterwerken von Toms Restaurant „The Kitchin“ in Schottland lässt das einzigartige Menü Genießer-Herzen höher schlagen.„Reisen inspirieren mich zu neuen Gerichten – ich liebe es, die Möglichkeit zu haben etwas über regionale Produkte und die lokale Küche zu lernen. Darum freue ich mich auch sehr, meine Philosophie, mein Wissen und meine Leidenschaft im Luxus-Resort Coco Bodu Hithi mit den Experten in der Küche zu teilen und gleichzeitig von ihnen zu lernen“, so Tom Kitchin.„Das Aqua und seine Meeresfrüchtekreationen haben eine unglaubliche Reputation auf den Malediven und ich kann es kaum erwarten, mit Executive Chef Steven Hill und seinem Team von diesen wundervollen frischen Meeresfrüchten, zu kosten und zu neuen Gerichten inspiriert zu werden. Die frischen Krabben, Jakobsmuscheln, Muscheln und Austern von den Küsten Schottlands sind für mich wahre Highlights, deswegen bin ich sehr gespannt was die Malediven in dieser Hinsicht zu bieten haben.“Mit sieben Restaurants und Bars zelebriert Coco Bodu Hithi exquisite Gourmetküche, inspiriert von den Malediven und der ganzen Welt. Bei den 2016 World Luxury Restaurant Awards wurde das „Aqua“ bereits mit dem Award Luxury Seafood Restaurant in the Maldives ausgezeichnet.Tom Kitchin:Als einer der besten britischen Chefköche beweist Tom Kitchin mit seiner Küche immer wieder ansteckende Leidenschaft, einzigartigen Stil und Kreativität.Seine prestigeträchtige Ausbildung in Europas besten Küchen bei Spitzenköchen wie Pierre Koffmann und Alain Ducasse, resultiert in einer großen Leidenschaft für innovative, lokale und saisonale Küche, welche zum Synonym für sein „Von der Natur auf den Teller“-Ethos wurde. Dieses Ethos wird auch in seinem Restaurant „The Kitchin“ in Edinburgh umgesetzt und gelebt.Das mehrfach ausgezeichnete Restaurant, das der Schotte mit seiner Frau und Geschäftspartnerin 2006 eröffnet hat, hält den Michelin Stern seit elf Jahren – schon sechs Monate nach der Eröffnung wurde dem Restaurant der renommierte Stern verliehen. Dies machte Tom Kitchin mit seinen 29 Jahren zu Schottlands jüngstem Koch und Restaurantinhaber, der mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde.Toms Popularität und seine Liebe zu den besten regionalen Zutaten Schottlands lässt Gäste aus nah und fern anreisen, um seine Küche zu erleben. The Kitchin sowie der mit mehrfach ausgezeichnete Gastro-Pub „The Scan & Scallie, gelten als zwei der besten Restaurants Britanniens.„Tom Kitchin’s Meat and Game“ ist das dritte Buch des Sternekochs und folgt auf die beliebten Bücher „From Nature to Plate“ und „Kitchin Suppers“. Durch seine Auftritte bei The One Show auf BBC, Saturday Kitchen Live, als Gastjuror bei Masterchef und als Mentor bei The Chef’s Protégé wurde er außerdem zu einem bekannten Gesicht der britischen Fernsehlandschaft.



Bildinformation: Schaffelhuber Communications