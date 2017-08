Silversea Grand Voyage 2018 Mit der Silver Muse auf Endeckungstour durch Südamerika

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, August 2017: Das neue Flaggschiff der monegassischen Luxusreederei begibt sich ab dem 3. Januar 2018 von Fort Lauderdale zu einer 69-tägigen Entdeckungsreise zu den bemerkenswertesten Destinationen Südamerikas. Die Silver Muse wird 14 südamerikanische Länder erkunden, insgesamt 34 Häfen ansteuern und dabei mit ihren Gästen dem geheimnisvollen und pulsierenden Rhythmus dieses Kontinents auf den Grund gehen.Die Silver Muse bietet Platz für rund 596 Gäste und ermöglicht so das luxuriöse und komfortable Entdecken abgelegener und exotischer Destinationen. Die Grand Voyage 2018 richtet sich vornehmlich an Gäste, die Reisen gerne allumfassend, authentisch und intensiv erleben wollen.Zu den Highlights gehören die Passage des Panamakanals, Besichtigung der majestätischen Fjorde Chiles, ein dreitägiger Zwischenstopp in Rio de Janeiro zur Karnevalszeit, sowie Übernachtungen in Valparaiso, Punta Arenas, Buenos Aires und Manaus."Die Grand Voyage 2018 ist perfekt auf Reisende zugeschnitten, die Zeit und Leidenschaft mitbringen, sich umfänglich verwöhnen zu lassen. Die Reise verbindet Abenteuer und außergewöhnliche kulturelle Erlebnisse mit entspannten Tagen bei exquisitem Luxus und tadellosem Service", sagte Alfredo Spadon, Managing Director EMEA.Gästen wird ein umfassendes Programm an Bord mit renommierten Experten, Wissenschaftlern, Journalisten und weiteren Persönlichkeiten geboten. Auch regionales Entertainment, Unterhaltung, Gastköche, Kochshows, Weinproben und regionale Spezialitäten warten auf Gäste.Exklusive SpecialsDurch die Kooperation mit der Slow Food Italy Foundation werden Gästen zahlreiche Ark of Taste-Produkte serviert, wie Kakao aus Ecuador, Kartoffeln aus Peru, oder Zuckerrohrprodukte aus Brasilien. Sie alle stammen aus nachhaltigem, ökologischem Anbau. Weitere Highlights, wie eine Übernachtung im Ritz-Carlton Hotel in Fort Lauderdale, eine einzigartige "Panama Hat Party" im Montecristi Golf Club in Manta, Ecuador und eine atemberaubende Aussicht auf die Karneval-Sieger-Parade am Sambadrome in Rio stehen ebenfalls auf dem Programm. Gäste, die die gesamte Tour miterleben möchten, profitieren außerdem von einem hohen Bordguthaben, unlimitiertem Wi-Fi, Gepäckservice und kleinen Geschenken aus der Region.Weitere Informationen und die vollständige Reiseroute finden Sie unter: www.silversea.com/de/reiseziele/grand-voyages-kreuzfahrt/grand-voyage-2018-suedamerika/



Bildinformation: Schaffelhuber Communications